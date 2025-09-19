Borderlands 4 разошлась тиражом 2,5 млн копий и уже отбила большую часть бюджета

Borderlands 4 всего за неделю после релиза доказала статус одного из главных релизов 2025 года. По данным Alinea Analytics, игра заработала свыше $150 млн на всех платформах, что позволило окупить около 60–65% от бюджета разработки, оценённого в $200 млн.
Особенно хорошо проект стартовал в Steam — здесь продажи превысили 1,3 млн копий, а выручка составила около $80 млн. На консолях показатели также внушительные: наиболее активными рынками стали США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Китай.
В общей сложности Borderlands 4 приобрели уже более 2,5 млн игроков. Несмотря на ряд технических проблем на старте и критику в адрес Рэнди Питчфорда за его резкие комментарии, проект остаётся одним из самых прибыльных AAA-запусков года и, по прогнозам аналитиков, с лёгкостью преодолеет планку полной окупаемости в ближайшее время.
Аналитики также отмечают, что интерес к игре продолжает расти: значительная часть аудитории проводит в ней по 20–30 часов всего за первые дни, а выход версии для Switch 2 в октябре способен дать проекту дополнительный импульс.
А какой бюджет был? Картинка 1 в 1 как в тройке, такая же отсталая. Пич, на что бабосы слил? На шлюх, проститутов и кокс?
слил бабло себе на дубайский шоколад 2тоны
Ты в игру играл? Я вот сразу после тройки влетел и графика очень сильно изменилась. И самое главное, нет этих тупых диалогов. Точнее диалоги тупые, просто они не идут как фон, а несут сюжет
Я не из ваших, которые покупают на релизе ХЗ что за 130 баксов и потом ждут когда поделку приведут в меняемое состояние...обычно вместе с скидкой) Это же 2К, наглядный пример, Цива 7, кусок нерабочего гЫвна за сотку на релизе)
Смотрел пару стримов, картинка ничем не отличается от тройки.
Даже немного жаль, что игра успешна.
Хорошей игре хорошие продажи, так было всегда, прошел игру и кайфую на эндгейме, хз че бугуртят до сих пор
Надеюсь этот хлам не окупится никогда
Несмотря на хейт игра продается очень хорошо. Что неудивительно, учитывая что игра хорошая
жаль, очень жаль
ГЕЙмеры упоминают за обе щеки
кто в курсе и следит за игрой что происходит в компании тот знает что НЕ ТАК ВСЕ там как пишут там полный провал в минусах и закрытия серии готовят ВОТ ПРАВДА
Это прискорбно
Схавали.
А что не так?