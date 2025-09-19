Borderlands 4 разошлась тиражом 2,5 млн копий и уже отбила большую часть бюджета

Borderlands 4 всего за неделю после релиза доказала статус одного из главных релизов 2025 года. По данным Alinea Analytics, игра заработала свыше $150 млн на всех платформах, что позволило окупить около 60–65% от бюджета разработки, оценённого в $200 млн.

Особенно хорошо проект стартовал в Steam — здесь продажи превысили 1,3 млн копий, а выручка составила около $80 млн. На консолях показатели также внушительные: наиболее активными рынками стали США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Китай.

В общей сложности Borderlands 4 приобрели уже более 2,5 млн игроков. Несмотря на ряд технических проблем на старте и критику в адрес Рэнди Питчфорда за его резкие комментарии, проект остаётся одним из самых прибыльных AAA-запусков года и, по прогнозам аналитиков, с лёгкостью преодолеет планку полной окупаемости в ближайшее время.

Аналитики также отмечают, что интерес к игре продолжает расти: значительная часть аудитории проводит в ней по 20–30 часов всего за первые дни, а выход версии для Switch 2 в октябре способен дать проекту дополнительный импульс.