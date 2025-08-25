Borderlands 4: RTX 5080 не может поддерживать 60 к/с при максимальных настройках 4K даже с DLSS

После шестилетнего перерыва серия Borderlands наконец-то вернётся в следующем месяце. Предварительные обзоры Borderlands 4 довольно позитивные, что говорит о достойном релизе от Gearbox, который привнесёт немного новизны в уже начавшую порядком надоесть франшизу.
Тем не менее, не всё то золото, что блестит, и игра всё ещё может испытывать трудности, по крайней мере, с технической стороны. Превью показывают, что Borderlands 4 с трудом поддерживает 60 кадров в секунду при максимальных настройках 4K, даже с включённым DLSS на RTX 5080.
zWORMz Gaming получил возможность протестировать несколько предстоящих релизов на выставке Nvidia Gamescom 2025. Система GeForce Now была оснащена RTX 5080, и пока что Borderlands 4 оказалась единственной игрой с посредственной производительностью.
Без включённой функции генерации кадров и при максимальных настройках 4K с включённым суперразрешением DLSS игра работала примерно на уровне 58–60 кадров в секунду. Важно отметить, что тестируемые игровые кадры были сняты в закрытой локации.
Виновником, очевидно, является Unreal Engine 5, который стал довольно известен своей сомнительной производительностью. На Switch 2 был замечен похожий случай: портативная консоль едва выдавала 30 кадров в секунду при запуске Borderlands 4.
5080 это видюха для 1080р разрешения,какие могут быть 4К.Даже 5090 почти во всех новинках не тянет 60 кадров без DLSS.Эра 4К до сих пор еще не настала.В самом лучшем случае сейчас нужно играть на 1440р разрешении в новинки.В старых играх еще можно включать 4К но не в новинках.
И будет у тебя с 1080p ненужные везде 200fps условно с моником 180 герц.Даже консоли уже на 4к
Тем временем я, который играет в 4к60 с трассировкой пути на своей 4080 ;)
"И будет у тебя с 1080p ненужные везде 200fps" - как они игры оптимезируют + анрил 5 - то это мы долго не увидим
Пфф, 5080. Люди будут писать, что у них на 3060 и 4060 все идёт хорошо на максималках.
так и будет, они же в фулжд играют XD XD XD
и без dlss
А кто - то до сих пор может гордо сидеть на GTX 660 и у него всё идёт на ультрах.
Это видео бомба:)
Еще есть время до релиза, ну либо просто забьют и народ проглотит, как там Питчфорд сказал, "Борда игра которую можно продавать и за 200$" =)
Ну точно стоит 200$
в упор аж пришлось подходить, что бы увидеть не плавные 60к в 4к ахахаххахахаххахаа
А говорили 4к гейминг. Про 6080 тоже самое будут говорить. Пора уже в реальность перейти и говорить 2к гейминг, он хотя бы честный в любой игре.
Наверно ее потянет rtx 6090 которой нет
а графон на уровне шрека первого
