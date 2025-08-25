Borderlands 4: RTX 5080 не может поддерживать 60 к/с при максимальных настройках 4K даже с DLSS

После шестилетнего перерыва серия Borderlands наконец-то вернётся в следующем месяце. Предварительные обзоры Borderlands 4 довольно позитивные, что говорит о достойном релизе от Gearbox, который привнесёт немного новизны в уже начавшую порядком надоесть франшизу.

Тем не менее, не всё то золото, что блестит, и игра всё ещё может испытывать трудности, по крайней мере, с технической стороны. Превью показывают, что Borderlands 4 с трудом поддерживает 60 кадров в секунду при максимальных настройках 4K, даже с включённым DLSS на RTX 5080.

zWORMz Gaming получил возможность протестировать несколько предстоящих релизов на выставке Nvidia Gamescom 2025. Система GeForce Now была оснащена RTX 5080, и пока что Borderlands 4 оказалась единственной игрой с посредственной производительностью.

Без включённой функции генерации кадров и при максимальных настройках 4K с включённым суперразрешением DLSS игра работала примерно на уровне 58–60 кадров в секунду. Важно отметить, что тестируемые игровые кадры были сняты в закрытой локации.

Виновником, очевидно, является Unreal Engine 5, который стал довольно известен своей сомнительной производительностью. На Switch 2 был замечен похожий случай: портативная консоль едва выдавала 30 кадров в секунду при запуске Borderlands 4.