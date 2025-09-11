ЧАТ ИГРЫ
Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.4 282 оценки

Borderlands 4 с ходу стала лучшим запуском в серии в Steam - более 190 тыс игроков онлайн

monk70 monk70

Borderlands 4 уже вышла на ПК, до её глобального релиза на всех платформах, и в Steam она уже возглавила чарт самых популярных игр, показав количество одновременных игроков, превышающее во всех других играх серии Borderlands.

На момент публикации статьи в этом лутер-шутере от Gearbox было более 190 000 одновременных игроков в Steam, что делает его шестой по популярности игрой на платформе Valve. Для сравнения, Borderlands 2 установила пиковое количество одновременных игроков в Steam в 124 678 13 лет назад, Borderlands 3 достигла пика в 93 820 пять с половиной лет назад, а Borderlands: The Pre-Sequel — 68 238 10 лет назад. В Borderlands Game of the Year Edition пиковое количество игроков достигло 23 655. Всё указывает на грандиозный запуск Borderlands 4.

Комментарии:  14
CAN I HABE PIZZA PLS

Настолько играть не во что?

11
Indigo Night

чо за вопрос тупой?

vvvjust

Как же народ хавает реально каловые массы от больного на голову Питчфорда... и оптимизация у игры на дне

9
DezkQ

А где ванги у которых это было провалом ? )

Борда в принципе не может провалится, потому что это борда. Это тупо, весело, динамично, кооп, просто игра, просто концентрированный геймплей, бодрый и веселый.

6
Лидер Мур

тебе тоже выпадают пушки 50 лвл за 300к которые нельзя даже юзать?) что за прикол

DezkQ Лидер Мур

я пока ток башню открыл, кота мучал )

Zick211

Но стало худшим по отзывам.

3
ОгурчикЮрец

Не чего, сейчас распробуют и через пару дней уже такого не будет. Хотя не факт, скорей всего отзывами завалят негативными и дальше хавать.

Гамер132 ОгурчикЮрец

У людей игра крашится постоянно лол

BigTrain

И 30 фпс!

1
jax baron

вот как пичфорд и говрил - фанаты и овно сажрут

1
Niphestotel

Ну третья сначала вышла в ЕГС, а через пол года только в стим, т.ч основная масса играла в другом лаунчере

MaidenlyUngus

потом ещё раздали бесплатно в егс и да

Геральт Батькович

Однозначно лучший