Borderlands 4 с ходу стала лучшим запуском в серии в Steam - более 190 тыс игроков онлайн

Borderlands 4 уже вышла на ПК, до её глобального релиза на всех платформах, и в Steam она уже возглавила чарт самых популярных игр, показав количество одновременных игроков, превышающее во всех других играх серии Borderlands.
На момент публикации статьи в этом лутер-шутере от Gearbox было более 190 000 одновременных игроков в Steam, что делает его шестой по популярности игрой на платформе Valve. Для сравнения, Borderlands 2 установила пиковое количество одновременных игроков в Steam в 124 678 13 лет назад, Borderlands 3 достигла пика в 93 820 пять с половиной лет назад, а Borderlands: The Pre-Sequel — 68 238 10 лет назад. В Borderlands Game of the Year Edition пиковое количество игроков достигло 23 655. Всё указывает на грандиозный запуск Borderlands 4.
Настолько играть не во что?
чо за вопрос тупой?
Как же народ хавает реально каловые массы от больного на голову Питчфорда... и оптимизация у игры на дне
А где ванги у которых это было провалом ? )
Борда в принципе не может провалится, потому что это борда. Это тупо, весело, динамично, кооп, просто игра, просто концентрированный геймплей, бодрый и веселый.
тебе тоже выпадают пушки 50 лвл за 300к которые нельзя даже юзать?) что за прикол
я пока ток башню открыл, кота мучал )
Но стало худшим по отзывам.
Не чего, сейчас распробуют и через пару дней уже такого не будет. Хотя не факт, скорей всего отзывами завалят негативными и дальше хавать.
У людей игра крашится постоянно лол
И 30 фпс!
вот как пичфорд и говрил - фанаты и овно сажрут
Ну третья сначала вышла в ЕГС, а через пол года только в стим, т.ч основная масса играла в другом лаунчере
потом ещё раздали бесплатно в егс и да
Однозначно лучший