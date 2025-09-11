Borderlands 4 с ходу стала лучшим запуском в серии в Steam - более 190 тыс игроков онлайн

Borderlands 4 уже вышла на ПК, до её глобального релиза на всех платформах, и в Steam она уже возглавила чарт самых популярных игр, показав количество одновременных игроков, превышающее во всех других играх серии Borderlands.

На момент публикации статьи в этом лутер-шутере от Gearbox было более 190 000 одновременных игроков в Steam, что делает его шестой по популярности игрой на платформе Valve. Для сравнения, Borderlands 2 установила пиковое количество одновременных игроков в Steam в 124 678 13 лет назад, Borderlands 3 достигла пика в 93 820 пять с половиной лет назад, а Borderlands: The Pre-Sequel — 68 238 10 лет назад. В Borderlands Game of the Year Edition пиковое количество игроков достигло 23 655. Всё указывает на грандиозный запуск Borderlands 4.