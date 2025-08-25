Borderlands 4 станет серьезнее: Gearbox отказалась от самопародии Borderlands 3

Gearbox Software раскрыла новые подробности о Borderlands 4. Студия признаёт, что третья часть франшизы оставила смешанные впечатления: кто-то оценил геймплей, но многие упрекали историю в чрезмерных шутках и даже самопародии. В новой игре команда решила изменить подход.

Разработчики объяснили, что юмор по-прежнему останется визитной карточкой серии, но теперь он будет приземлённым и органичным. Вместо потока мемов и туалетных шуток сценаристы сосредоточились на том, чтобы комедия вытекала из ситуаций и характеров. В Gearbox подчёркивают: Borderlands 4 по-прежнему узнается с первых минут, но теперь акценты смещаются в сторону драматичности, атмосферы и живых персонажей.

Сюжет развернётся на новой планете Кайрос — тоталитарном мире под властью диктатора по прозвищу Таймкипер. В отличие от Красавчика Джека, который постоянно язвил в эфире, новый антагонист предпочитает наблюдать издалека, но его присутствие чувствуется везде. Жители Кайроса по-разному реагируют на его власть: кто-то подчиняется из страха, кто-то готов сопротивляться, а кто-то переживает разочарование в бывшем кумире. Через этих NPC игроки постепенно узнают всё больше о Таймкипере и его методах.

Авторы обещают масштабную кампанию: даже на ускоренных тестах её прохождение занимало несколько дней, а у игроков появится свобода самим решать, бежать по сюжету или вычищать каждую зону до последнего квеста. Дополнения также в работе — они сохранят общий тон, но позволят экспериментировать с жанрами и открывать новые грани мира Кайроса.

Gearbox уверена, что ей удалось найти баланс: Borderlands 4 сохранит фирменный юмор, но при этом предложит более серьёзный сюжет и неожиданные эмоциональные моменты даже с традиционно комедийными героями вроде Клэптрэпа.

Релиз Borderlands 4 состоится 12 сентября 2025 года.