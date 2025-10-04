Borderlands 4 стартовала не так успешно, как предыдущие части, но есть шанс в долгосрочной перспективе благодаря скидкам

Новая часть знаменитого лута-шутера Borderlands 4 от студии Gearbox не повторила рекордных стартовых показателей своих предшественников, но, по мнению аналитиков, игра имеет все шансы на долгосрочный и стабильный успех. Об этом говорится в новом отчете Риса Эллиотта, главы аналитической компании Alinea, который разобрал самые скачиваемые игры сентября. Borderlands 4 не смогла занять первое место, но вошла в топ-5 самых скачиваемых игр месяца, собрав 3,1 миллиона загрузок на всех платформах.

Хотя старт и не был таким взрывным, как у предыдущих частей, высокий спрос в Steam и стабильные продажи на консолях говорят о том, что у игры есть потенциал для долгой жизни - особенно когда начнут появляться скидки, - прокомментировал Эллиотт.

Франшиза Borderlands традиционно сильно зависит от скидок, часто получая существенные уценки уже через несколько месяцев после релиза. Опрос, проведенный перед выпуском игры на Reddit, показал, что большинство игроков готовы были подождать скидки, вместо того чтобы платить полную цену в $70 в день выхода.

Если значительная часть фанатов Borderlands действительно выжидает уценки, особенно если распродажи будут проходить регулярно и становиться все более привлекательными, это может обеспечить игре постоянный приток новых игроков волнами. В идеале, однако, для удержания самой преданной аудитории Borderlands 4 должна предложить прочную эндгейм-составляющую и богатый план пост-релизного контента.