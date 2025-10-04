Borderlands 4 стартовала не так успешно, как предыдущие части, но есть шанс в долгосрочной перспективе благодаря скидкам

Новая часть знаменитого лута-шутера Borderlands 4 от студии Gearbox не повторила рекордных стартовых показателей своих предшественников, но, по мнению аналитиков, игра имеет все шансы на долгосрочный и стабильный успех. Об этом говорится в новом отчете Риса Эллиотта, главы аналитической компании Alinea, который разобрал самые скачиваемые игры сентября. Borderlands 4 не смогла занять первое место, но вошла в топ-5 самых скачиваемых игр месяца, собрав 3,1 миллиона загрузок на всех платформах.
Хотя старт и не был таким взрывным, как у предыдущих частей, высокий спрос в Steam и стабильные продажи на консолях говорят о том, что у игры есть потенциал для долгой жизни - особенно когда начнут появляться скидки, - прокомментировал Эллиотт.
Франшиза Borderlands традиционно сильно зависит от скидок, часто получая существенные уценки уже через несколько месяцев после релиза. Опрос, проведенный перед выпуском игры на Reddit, показал, что большинство игроков готовы были подождать скидки, вместо того чтобы платить полную цену в $70 в день выхода.
Если значительная часть фанатов Borderlands действительно выжидает уценки, особенно если распродажи будут проходить регулярно и становиться все более привлекательными, это может обеспечить игре постоянный приток новых игроков волнами. В идеале, однако, для удержания самой преданной аудитории Borderlands 4 должна предложить прочную эндгейм-составляющую и богатый план пост-релизного контента.
Так надо было просто ещё одну, третью защиту прикрутить, тогда бы точно удачно стартовали. А Питчфорду поднять цену на 30 баксов и написать ещё 5000 постов.
и еще сразу выпустить 100 длс и концовку в отдельной длс
Защита купить не даёт?
офф акаунты есть проснись
Вот вам и премиальная игра для премиальных геймеров. Да, Рэнди?😂
чееел, не позорься... третью борду продали в экзы егс за 146млн + продажи там. естесна, что 4ая часть уже не принесёт стока же на релизе
Премиум игра для премиум игроков
Игра халтура,такое нельзя покупать
Какие скидки? Пичфорд сказал, что не дождётесь
этот peace'да'ball всякое базарит. у него язык гнилой.
взял,зависла,вернул,возьму по хорошей скидки в будущем
писали же, что игра в топе, а оказалось в попе.
Мне нравится эта серия, все три предыдущие части у меня куплены и затерты до дыр (больше всего в этой серии мне нравится что разрабы позволяют сделать игру максимально хардкорной и сложной с помощью режимов сложности по типу UVHM и специальны режимов (в третьей части так вообще режим хауса позволяет максимально усложнить игру настраивая различные элементы врагов), но за неадекватный ценник я естественно не буду ее покупать, возможно потом с нормальным скидоном возьму.
Можно и активации взять но в любом случае на игру ужна просто тонна времени которого у меня по нет. Любая игры этой серии подразумевает по хорошему три прохождения и это за одного персонажа у которого может быть ещё и несколько билдов, а их тут на данный момент 4 штуки.
90% скидки и я ее забираю.