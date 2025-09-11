Borderlands 4 тонет в негативных отзывах в Steam из-за жалоб на производительность

С момента релиза Borderlands 4 прошло всего несколько часов, но в Steam игра уже демонстрирует отличные показатели - пиковое количество активных игроков на данный момент достигло почти 200 тысяч (199,850), и эта цифра скорее всего будет расти, учитывая ажиотаж вокруг релиза. Правда, у игры есть и отрицательные стороны, связанные с производительностью.

Многие игроки на ПК оказались неприятно удивлены после запуска Borderlands 4: как выяснилось, производительность игры оставляет желать лучшего.

Проблема оказалась на столько серьезной, что отразилась на отзывах первых пользователей, из которых только 41% остались довольны игрой. Многие отрицательные отзывы касаются сложностей с нормальной работой игры, в первую очередь из-за лагов. Также многие считают, что проблемы вызваны из-за Unreal Engine 5, движком, который очень сложно правильно настроить, однако в целом критика в первую очередь направлена на Gearbox.

Так, пользователь Satan Claus написал:

Рэнди Питчфорд говорил, что фанатам следует иметь «реалистичные ожидания». Но если под «реалистичными ожиданиями» подразумевать отдать 70 долларов за полную глюков игру, которая вылетает каждые несколько минут и обернута DRM Denuvo, что еще больше снижает производительность, то нет, спасибо. Это не реализм, это лень, замаскированная под амбиции.

Напоминаем, что Borderlands 4 доступна для PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2.