Borderlands 4 тонет в негативных отзывах в Steam из-за жалоб на производительность

С момента релиза Borderlands 4 прошло всего несколько часов, но в Steam игра уже демонстрирует отличные показатели - пиковое количество активных игроков на данный момент достигло почти 200 тысяч (199,850), и эта цифра скорее всего будет расти, учитывая ажиотаж вокруг релиза. Правда, у игры есть и отрицательные стороны, связанные с производительностью.
Многие игроки на ПК оказались неприятно удивлены после запуска Borderlands 4: как выяснилось, производительность игры оставляет желать лучшего.
Проблема оказалась на столько серьезной, что отразилась на отзывах первых пользователей, из которых только 41% остались довольны игрой. Многие отрицательные отзывы касаются сложностей с нормальной работой игры, в первую очередь из-за лагов. Также многие считают, что проблемы вызваны из-за Unreal Engine 5, движком, который очень сложно правильно настроить, однако в целом критика в первую очередь направлена на Gearbox.
Так, пользователь Satan Claus написал:
Рэнди Питчфорд говорил, что фанатам следует иметь «реалистичные ожидания». Но если под «реалистичными ожиданиями» подразумевать отдать 70 долларов за полную глюков игру, которая вылетает каждые несколько минут и обернута DRM Denuvo, что еще больше снижает производительность, то нет, спасибо. Это не реализм, это лень, замаскированная под амбиции.
Напоминаем, что Borderlands 4 доступна для PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2.
Что, снова свидетели "графика с 12 года не менялась" на своих 1060 пытаются в 4к запустить игру, в упор не замечая, что графика в разы лучше стала и их железо уже не тянет?
Чел, там графика мультяшная, не лучше 3й части, а жрет как второй хеллблейд, только в случае с хеллблейдом хотя бы понятно на что ресурсы уходят... а здесь что???)))
там графика на голову лучше 3 части, в детализации моделек, окружения, освещении, разница между 4 и 3, как между 3 и плоской 2 в свое время.
А здесь цыганские фокусы.
часть просто шикарная, огромный опен ворлд с кучей интересный миссий, я получил даже больше чем хотел!
Ну конечно, 10 тыщ рублей уплочено 🤡
хм, а слабо снять видео геймплея, показать все системки, побегать в открытом мире в замесе ? Скриншоты помоев не надо показывать, они ничего не доказывают)
190к онлайна, куча предзаказов, UE5, хавают, а потом ноют... что с людьми не так???
Да UE5 сам по себе не проблема было бы желание, а вот с этим видать проблемы вон в Satisfactory перевели на уе5 и щас игра отлично работает с учетом какие там можно делать вещи.
Либо это фанатики отбитые, либо у них испортился вкус, что уже не чувствуют запах г**на.
Настолько нет проблем со слов эпиков,что сами оптимизировать фортнайт уже сколько не могут после переноса
Закопать мало уродов которые состряпали этот выкидышь под названием Unreal Engine 5, как видишь что в игре UE5 лаги и плохая оптимизация тебе обеспечены, за редким исключением когда разрабам всё таки удаётся нормально сделать игру.
Казалось бы ЧТО может быть хуже UE5?!
Просто движок настолько сделан для ленивых, что его и никто не хочет настраивать, проще на пользователей все спихнуть . Это по сути тот же unreal 4, только с трассировкой лучей, которую каждый ленивый еблан пихает, чтобы показать прогресс в своем кривом куске кода, вместо нормального арт дизайна
У движка есть проблемы, но те выкидыши которые последнее время рожает геймдев не вина движка а лишь показатель подхода к разработке нынешних компаний. Любой движок надо под свои задачи надо настраивать, но как там, разработка же игр дорожает поэтому накидаем всех фишек что есть у движка по дефолту а вместо оптимизации и ручной настройки свалим все на ДЛСС и генерацию кадров.
после первого задания ни одного вылета, ни одного фриза (настройки все на максимум, 4k +DLSS)
Я какого-то стримера смотрел. У него 5080 и настройки стоят от низких до высоких. 110 фпс с генерацией x2. Он дурачок, или что?
Уже не раз говорилось что эпик пресет или там кинематографичный, кто как обзывает, это для фоторежима и сами эпики рекомендуют его и вовсе блочить. Так что высокие вполне себе
эти прогретые гои не имеют права бухтеть на игру. все знали что будет кал, но они все равно купили. че теперь ныть-то?
У Сирены есть котик которого зовут гемор ) Разве это не достойно лайка ? )
осталось дописать "ой" и будет ещё лучше)
Там еще один есть, его зовут Большой Гемор )
Надо было его назвать Гемор ОЙ.
Делали на UE5 кучка озабоченных до денег дегенератов, чему тут удивляться, когда всё так плохо?
Тем не менее нашлось много фетишистов до такого.
+ Еще дерьмуво впихнули, чтоб вообще жизнь мёдом не казалась.
Ожидаемо )