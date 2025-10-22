Borderlands 4 уже стала третьей самой продаваемой игрой года в США и побила рекорд франшизы

Аналитик рынка Мэтт Пискателла опубликовал данные о продажах игр в США за сентябрь 2025 года. Главным событием стала Borderlands 4, новая игра в этой популярной серии лутер-шутеров.

Borderlands 4 стала не только самым громким релизом сентября, обойдя такие игры, как EA Sports FC 26 и Ghost of Yotei, но и стала третьей самой продаваемой игрой года менее чем за месяц. По словам Пискателлы, у Borderlands 4 был самый громкий запуск в истории франшизы, почти на 30% превысивший предыдущий рекорд Borderlands 3.

Самые продаваемые игры сентября 2025 года:

Borderlands 4 (новинка) NBA 2K26 EA Sports FC 26 (новинка) Ghost of Yotei (новинка) Madden NFL 26 Helldivers II Silent Hill: f (новинка) Sonic Racing: CrossWorlds (новинка) Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (новинка) Metal Gear Solid Delta: Snake Eater EA Sports College Football 26 NHL 26 (новинка) Digimon Story: Time Stranger (новинка) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (новинка) Minecraft Forza Horizon 5 Grand Theft Auto V Donkey Kong Bananza Kickoff Bundle (2025) Red Dead Redemption II

Самые продаваемые игры 2025 года: