Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.1 605 оценок

Borderlands 4 уже стала третьей самой продаваемой игрой года в США и побила рекорд франшизы

monk70 monk70

Аналитик рынка Мэтт Пискателла опубликовал данные о продажах игр в США за сентябрь 2025 года. Главным событием стала Borderlands 4, новая игра в этой популярной серии лутер-шутеров.

Borderlands 4 стала не только самым громким релизом сентября, обойдя такие игры, как EA Sports FC 26 и Ghost of Yotei, но и стала третьей самой продаваемой игрой года менее чем за месяц. По словам Пискателлы, у Borderlands 4 был самый громкий запуск в истории франшизы, почти на 30% превысивший предыдущий рекорд Borderlands 3.

Самые продаваемые игры сентября 2025 года:

  1. Borderlands 4 (новинка)
  2. NBA 2K26
  3. EA Sports FC 26 (новинка)
  4. Ghost of Yotei (новинка)
  5. Madden NFL 26
  6. Helldivers II
  7. Silent Hill: f (новинка)
  8. Sonic Racing: CrossWorlds (новинка)
  9. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (новинка)
  10. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
  11. EA Sports College Football 26
  12. NHL 26 (новинка)
  13. Digimon Story: Time Stranger (новинка)
  14. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (новинка)
  15. Minecraft
  16. Forza Horizon 5
  17. Grand Theft Auto V
  18. Donkey Kong Bananza
  19. Kickoff Bundle (2025)
  20. Red Dead Redemption II

Самые продаваемые игры 2025 года:

  1. NBA 2K26
  2. Monster Hunter: Wilds
  3. Borderlands 4 (новинка)
  4. EA Sports College Football 26
  5. The Elder Scrolls IV: Oblivion: Remastered
  6. Call of Duty: Black Ops 6
  7. Madden NFL 26
  8. MLB: The Show 25
  9. Elden Ring: Nightreign
  10. WWE 2K25
  11. Kingdom Come: Deliverance II
  12. Forza Horizon 5
  13. Split Fiction
  14. Minecraft
  15. EA Sports FC 26 (новинка)
  16. Набор MVP EA Sports (2025)
  17. NBA 2K25
  18. Ghost of Yotel (новинка)
  19. Helldivers II
  20. Civilization VII [Sid Meier’s]
Wolfenstein

10 безнадежно больных из 10 которые это убожество всратое пиарили

12
Costollom
10 безнадежно больных из 10 которые это убожество всратое пиарили

И один одинокий азиат из миллиардов?

В Азии новый бум симуляторов свиданий с реальными актрисами, из-за одиночества людей и популярности микродрам
3
DezkQ

Апахпахапхпа, а я вам говорил, что это борда и она продастся как не крути )

Жду клоунов от нерадивых. И да она лучше чем все что вышло вчера вместе взятое)

10
Christer G

Потому первая скидка через месяц выкатили. К новому году уже 50% выкатят.

2
Kokoprime1991

Сходи к врачу, а то вон видимо паркинсоном уже болеешь, ибо начало предложения словно курица-лапой пробежала по клавиатуре. А то что она продасца - в этом не было никакой мистики, по сути пред-заказы сделали своё, а то что получилось уже по факту- ну то уже поздно, ибо она окупилась еще до релиза.

1
DezkQ Christer G

и ? SHf вон уже в бандлах со второй частью раздают ) А бладлайнс и вовсе нужно класть к Вампир Сурвайвору )

jax baron

да небось пичфорд накрутил и вот и 3 место, говорят что они могут и купить и назвездить

6
DezkQ

Ага лично регал акки и скупал )

Если она на твоём ведре не поехала твои проблемы )

3
jax baron DezkQ

4070 ти у меня - выкуси

2
DezkQ jax baron

Ой, как мощно

1
Иваныч из Тулы

Грустное зрелище.

5
Рикочико

Чего же скидка тогда так рано появилась.

5
ДаДжи

а говорили что продажи наоборот худшие из серии

3
jax baron

да накрутка это, там 100% меньше

4
Kreliann

Ghost of Wokei только с 4 места стартовала, это очень слабый результат.

2