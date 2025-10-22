Borderlands 4 уже стала третьей самой продаваемой игрой года в США и побила рекорд франшизы

Аналитик рынка Мэтт Пискателла опубликовал данные о продажах игр в США за сентябрь 2025 года. Главным событием стала Borderlands 4, новая игра в этой популярной серии лутер-шутеров.
Borderlands 4 стала не только самым громким релизом сентября, обойдя такие игры, как EA Sports FC 26 и Ghost of Yotei, но и стала третьей самой продаваемой игрой года менее чем за месяц. По словам Пискателлы, у Borderlands 4 был самый громкий запуск в истории франшизы, почти на 30% превысивший предыдущий рекорд Borderlands 3.
Самые продаваемые игры сентября 2025 года:
- Borderlands 4 (новинка)
- NBA 2K26
- EA Sports FC 26 (новинка)
- Ghost of Yotei (новинка)
- Madden NFL 26
- Helldivers II
- Silent Hill: f (новинка)
- Sonic Racing: CrossWorlds (новинка)
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (новинка)
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- EA Sports College Football 26
- NHL 26 (новинка)
- Digimon Story: Time Stranger (новинка)
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (новинка)
- Minecraft
- Forza Horizon 5
- Grand Theft Auto V
- Donkey Kong Bananza
- Kickoff Bundle (2025)
- Red Dead Redemption II
Самые продаваемые игры 2025 года:
- NBA 2K26
- Monster Hunter: Wilds
- Borderlands 4 (новинка)
- EA Sports College Football 26
- The Elder Scrolls IV: Oblivion: Remastered
- Call of Duty: Black Ops 6
- Madden NFL 26
- MLB: The Show 25
- Elden Ring: Nightreign
- WWE 2K25
- Kingdom Come: Deliverance II
- Forza Horizon 5
- Split Fiction
- Minecraft
- EA Sports FC 26 (новинка)
- Набор MVP EA Sports (2025)
- NBA 2K25
- Ghost of Yotel (новинка)
- Helldivers II
- Civilization VII [Sid Meier’s]
10 безнадежно больных из 10 которые это убожество всратое пиарили
И один одинокий азиат из миллиардов?
Апахпахапхпа, а я вам говорил, что это борда и она продастся как не крути )
Жду клоунов от нерадивых. И да она лучше чем все что вышло вчера вместе взятое)
Потому первая скидка через месяц выкатили. К новому году уже 50% выкатят.
Сходи к врачу, а то вон видимо паркинсоном уже болеешь, ибо начало предложения словно курица-лапой пробежала по клавиатуре. А то что она продасца - в этом не было никакой мистики, по сути пред-заказы сделали своё, а то что получилось уже по факту- ну то уже поздно, ибо она окупилась еще до релиза.
и ? SHf вон уже в бандлах со второй частью раздают ) А бладлайнс и вовсе нужно класть к Вампир Сурвайвору )
да небось пичфорд накрутил и вот и 3 место, говорят что они могут и купить и назвездить
Ага лично регал акки и скупал )
Если она на твоём ведре не поехала твои проблемы )
4070 ти у меня - выкуси
Ой, как мощно
Грустное зрелище.
Чего же скидка тогда так рано появилась.
а говорили что продажи наоборот худшие из серии
да накрутка это, там 100% меньше
Ghost of Wokei только с 4 места стартовала, это очень слабый результат.