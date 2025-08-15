Borderlands 4 вдохновлена Baldur's Gate 3 и Path of Exile своими персонажами и игровым процессом

Учитывая, что Borderlands 4 — это крупная новая часть основной серии, неудивительно, что геймплей будет улучшен по сравнению с предыдущей игрой. Одно из таких улучшений, по всей видимости, коснулось системы развития персонажа. Дизайнер персонажей Ник Терстон рассказал, что Baldur’s Gate 3 и обе игры Path of Exile послужили источником вдохновения для Borderlands 4.

В интервью Polygon Терстон рассказал об одном из новых игровых персонажей Borderlands 4, Амоне, его навыках и характере. Сравнивая его с варваром из Dungeons & Dragons, Терстон отметил, что, хотя Амон может показаться немного однообразным, его персонаж приобретает больше измерений благодаря истории выживания в культе и «ядру ярости, которое питает его изнутри». Этот аспект, вероятно, был напрямую вдохновлён более глубокими персонажами Baldur’s Gate 3.

Когда дело доходит до вдохновения Path of Exile, всё сводится к игровому процессу, разнообразию вариантов развития, которые будут доступны игрокам, и финальной стадии игры в Borderlands 4. Терстон рассказал о том, что теперь у каждого персонажа есть несколько дополнительных возможностей развития, связанных с различными древами навыков.

Я — сторонник мини-макса. Играя в экшен-RPG, я хочу дойти до финала и нанести миллиарды урона, но я хочу сделать это так, как хочу. Во многих случаях предыдущие персонажи нашей франшизы были сосредоточены на чём-то одном. Но для меня всегда было очень важно, чтобы, получив такого крутого персонажа, вы захотели использовать его множеством разных способов.

Тёрстон также упоминает, что команда, проходящая миссию в Borderlands 4, может состоять всего из четырёх Амонов. Однако разнообразие вариантов билдов означает, что у всех четырёх Амонов есть высокая вероятность того, что у каждого из них будет свой уникальный игровой стиль.

Когда я играю в RPG, и мой друг выбирает класс, я не хочу выбирать тот же класс. Как будто ты уже выполняешь эту функцию, зачем мне это делать?. В предыдущих играх Borderlands можно было подумать: «Если ты будешь Зеро, и я буду Зеро, то мы оба будем делать одно и то же». Возможно, для вас это нормально и забавно, но я бы хотел сказать: у нас в группе четыре Амона, и у каждого из них свой билд.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября на ПК, PS5, Xbox Series X/S и 3 октября на Nintendo Switch 2.