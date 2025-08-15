Borderlands 4 вдохновлена Baldur's Gate 3 и Path of Exile своими персонажами и игровым процессом

Учитывая, что Borderlands 4 — это крупная новая часть основной серии, неудивительно, что геймплей будет улучшен по сравнению с предыдущей игрой. Одно из таких улучшений, по всей видимости, коснулось системы развития персонажа. Дизайнер персонажей Ник Терстон рассказал, что Baldur’s Gate 3 и обе игры Path of Exile послужили источником вдохновения для Borderlands 4.
В интервью Polygon Терстон рассказал об одном из новых игровых персонажей Borderlands 4, Амоне, его навыках и характере. Сравнивая его с варваром из Dungeons & Dragons, Терстон отметил, что, хотя Амон может показаться немного однообразным, его персонаж приобретает больше измерений благодаря истории выживания в культе и «ядру ярости, которое питает его изнутри». Этот аспект, вероятно, был напрямую вдохновлён более глубокими персонажами Baldur’s Gate 3.
Когда дело доходит до вдохновения Path of Exile, всё сводится к игровому процессу, разнообразию вариантов развития, которые будут доступны игрокам, и финальной стадии игры в Borderlands 4. Терстон рассказал о том, что теперь у каждого персонажа есть несколько дополнительных возможностей развития, связанных с различными древами навыков.
Я — сторонник мини-макса. Играя в экшен-RPG, я хочу дойти до финала и нанести миллиарды урона, но я хочу сделать это так, как хочу. Во многих случаях предыдущие персонажи нашей франшизы были сосредоточены на чём-то одном. Но для меня всегда было очень важно, чтобы, получив такого крутого персонажа, вы захотели использовать его множеством разных способов.
Тёрстон также упоминает, что команда, проходящая миссию в Borderlands 4, может состоять всего из четырёх Амонов. Однако разнообразие вариантов билдов означает, что у всех четырёх Амонов есть высокая вероятность того, что у каждого из них будет свой уникальный игровой стиль.
Когда я играю в RPG, и мой друг выбирает класс, я не хочу выбирать тот же класс. Как будто ты уже выполняешь эту функцию, зачем мне это делать?. В предыдущих играх Borderlands можно было подумать: «Если ты будешь Зеро, и я буду Зеро, то мы оба будем делать одно и то же». Возможно, для вас это нормально и забавно, но я бы хотел сказать: у нас в группе четыре Амона, и у каждого из них свой билд.
Borderlands 4 выйдет 12 сентября на ПК, PS5, Xbox Series X/S и 3 октября на Nintendo Switch 2.
Сравнить персонажа с предысторией для фанфика с Baldur's Gate 3 это надо уметь, глубина уровня лужи. А их древо навыков против дерева из Path of Exile выглядит как кустик рядом с секвойей. 4 разных Амона в пати? Через 2 дня после релиза весь интернет будет бегать с одним мета билдом а остальные забудут. Просто приклеили имена популярных игр на старый гриндфест ради хайпа.
Тем не менее, у них есть 30 миллиардов видов оружия
А, так вот, что значит их "вдохновлялись БГ3" - 30млрд оружия в борде и 16к концовок в БГ3.
Если бы эти игры создавал лично Александр Невский в 83-м году под действием бутирата, стоя на голове наверху Останкинской Башни в час ночи.