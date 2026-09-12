ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Ролевая, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Научная фантастика , Кооператив
6.1 703 оценки

Borderlands 4 возвращается в топ продаж Steam благодаря новому персонажу и бесплатным выходным

monk70 monk70

Borderlands 4 вновь оказалась в центре внимания в Steam спустя почти год после выхода. Недавно игра поднялась на третье место в списке бестселлеров платформы на фоне выпуска нового контента и волны обсуждений Лавлесс — новейшего игрового персонажа, добавленного студией Gearbox. Этот всплеск интереса отразился и на статистике игроков.

Согласно данным, приведённым порталом Dexerto со ссылкой на SteamCharts, 11 сентября пиковый онлайн в Borderlands 4 достиг 16 475 одновременных игроков. Для сравнения: в августе средний показатель составлял около 4 043 игроков, то есть недавний пик превысил среднее значение предыдущего месяца примерно в четыре раза. Впрочем, у этого оживления есть и другая важная причина: Borderlands 4 временно доступна бесплатно.

Бесплатный период в Steam продлится до 14 сентября; кроме того, на базовую версию игры, а также на издания Deluxe и Super Deluxe действуют скидки в 50%. Иными словами, причин для такого всплеска интереса, вероятно, несколько. И хотя акция помогает вернуть игроков в мир игры, нельзя не заметить, что именно Лавлесс быстро стала главной темой обсуждения Borderlands 4 в социальных сетях.

ПК 21 Индустрия 58
4
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
VersalifeDX

Природа очищается... ещё бы всяких мракобесов выгнать метлой из Сони и прочих крупных корпораций - глядишь, в эпоху пс6 начнут рождаться достойные проекты, правда Дрюкмановскую занозу ещё придется пережить (да лучше бы её вообще отменили и вернулись к мультиплееру Ластухи).

UnwaveringGlenn

Я не помаю зачем женским персонажем делать ляшки(бёдра) широкими и круглыми, ведь жопа(ягодицы) все равно маленькие будет?