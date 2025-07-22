Borderlands 4 выйдет 3 октября 2025 года на Nintendo Switch 2

12 сентября 2025 года, Borderlands 4 выйдет на PS5, Xbox Series X/S и ПК, но это не дата выхода на Nintendo Switch 2. Gearbox нужно немного больше времени с этой версией игры, и сегодня президент Gearbox Рэнди Питчфорд объявил отдельную дату релиза в видео, опубликованном на X.

Хотя он и утверждает, что версия для Nintendo Switch 2 не выйдет в 2025 году, фактическая дата выхода Borderlands 4 на Switch 2 — 3 октября 2025 года, то есть релиз состоится через неделю или меньше чем через месяц после выхода на других платформах.

«Слушайте, я знаю, мы обещали, что игра выйдет в 2025 году», и что она выйдет до конца года, и… разработка игр — это очень сложно. Но у меня для вас есть новость: у нас уже есть дата. У нас есть дата выхода версии Borderlands 4 для Nintendo Switch 2. Ребята , эта дата… эта дата — 3 октября! Это же 3 октября, ребята! Это не следующий год, это даже не праздник, это ещё задолго до Рождества, это ещё задолго до Дня благодарения, это же 3 октября, ребята, уууу! Я в восторге, я в восторге. Получите!» - Рэнди Питчфорд

По сравнению с остальными платформами, будет интересно посмотреть, как Borderlands 4 покажет себя на Switch 2, и хотя владельцев Switch 2, возможно, немного расстроит тот факт, что им придется ждать почти месяц, прежде чем все остальные смогут получить Borderlands 4, чтобы поиграть в нее самостоятельно, они по крайней мере смогут увидеть начало того, сможет ли Gearbox выполнить свое обещание, что финал Borderlands 4 станет «лучшим финалом» в серии на данный момент.

Особенно если версия для Switch 2 окажется дороже других версий игры. Это вряд ли произойдёт, но, учитывая все проблемы с ценой Borderlands 4 и то, что Питчфорду пришлось извиняться за то, что он сказал фанатам, что даже если бы игра стоила 80 долларов, они должны были найти способ её оплатить, последнее, что нужно этой игре, — это очередной спор о цене.