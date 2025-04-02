Borderlands 4 выйдет на Nintendo Switch 2 в 2025 году

Готовьтесь к безумному экшену и тоннам лута! Borderlands 4 официально анонсирован для Nintendo Switch 2, и его релиз состоится в 2025 году.

Во время Nintendo Switch 2 Direct был показан новый трейлер, подтверждающий, что культовый лутер-шутер отправится на новую консоль. Игроков ждут хаотичные перестрелки, новый открытый мир и безграничные возможности для создания уникального оружия.

Разработчики обещают графические улучшения и оптимизированную производительность на Switch 2, чтобы сделать путешествие по Пандоре и новым планетам еще более впечатляющим. Готовьтесь к новому безумному приключению — Borderlands 4 уже в пути!