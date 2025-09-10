Borderlands 4 вылетела во время показа, что усилило сомнения по поводу производительности за несколько дней до релиза

Несмотря на огромный интерес к игре Borderlands 4, она оказалась в центре множества споров. Генеральный директор Gearbox Studios подвергся резкой критике, в основном из-за своих высказываний, которые оттолкнули значительную часть фанатов.

Одно из самых скандальных заявлений заключалось в том, что игру стоит покупать даже за 200 долларов. Этот комментарий не понравился многим поклонникам, которые и так были обеспокоены ценой игры.

Теперь новая проблема — это производительность Borderlands 4. К сожалению, игра вылетела во время демонстрации рекламного ролика, что, вероятно, стало последним, что фанаты хотели бы увидеть за несколько дней до релиза.

Когда игра вылетела, Рэнди Питчфорд выглядел удивленным и сказал:

«Я никогда не видел такого сбоя 3 раза за пять секунд».

Фанаты быстро отреагировали в комментариях, многие отметили иронию. Один из пользователей с сарказмом заметил: «Вылет игры в рекламном ролике — это потрясающе», — что отразило общее мнение о растущем скептицизме в отношении производительности игры.

Поскольку релиз игры состоится через три дня, сбой во время рекламного видео, безусловно, вызовет дополнительные споры. На этом этапе любая негативная реакция может серьезно повредить репутации игры.

В последнем эпизоде шоу Clueless Gamer от Team Choco, Рэнди Питчфорд, генеральный директор Gearbox Studios, появился в качестве гостя, чтобы продемонстрировать Borderlands 4, а ведущий, как обычно, добавил свои юмористические комментарии.

К сожалению, всего через несколько минут после начала игры, примерно на отметке 4:17, она вылетела. Этот инцидент только усилил опасения по поводу производительности, особенно учитывая, что первые впечатления и технические обзоры были крайне критическими.

Интересно, что он не участвовал в особенно напряжённом отрезке игры, что лишь усиливает беспокойство. Сбой в такой спокойный момент вызывает удивление, особенно так близко к релизу.

Стоит отметить, что Питчфорд недавно признал, что Borderlands 4, вероятно, будет испытывать трудности на старом оборудовании. Однако многие фанаты теперь обеспокоены тем, что игра может не показать идеальную производительность даже на современных системах, что вызывает серьезные опасения всего за несколько дней до релиза.