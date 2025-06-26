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Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.3 202 оценки

Боссы в Borderlands 4 будут довольно сложными

Gruz_ Gruz_

Компания Gearbox Software, похоже, прислушалась к просьбам фанатов франшизы Borderlands, которые настоятельно просили повысить сложность битв с боссами.

В официальном аккаунте игры в сети X появилось подтверждение того, что сражения с боссами будут сложнее, в частности, с врагом по имени Инцептус. В этом же направлении высказался и Рэнди Питчфорд, добавив, что у него есть «несколько боссов на примете», которые действительно окажутся более сложными.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября для PS5, Xbox Series и PC. Версия для Switch 2 выйдет позже в этом году.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Галлиус Ракс

Финальный босс - жирный Питчфорд, строчащий свою золотую миниколбасу на порно с несовершеннолетники? Себе оставьте

6
Уфуфень

Каждая попытка пройти босса платная

6
JohnTornton

уже хватило подобного ещё в первой части, где чтобы победить босса в длс, надо пройти игру ещё раз на нг+ иначе ты в 2 раза ниже уровнем и подыхаешь от одной тычки

гениальные решения от гения ренди питчфорда

4
Everect

Может вы не будете тратить килобайты памяти серверов на такие новости. По моему фанаты хотели чтобы они забрали интернет у Ренди Пичфорда.

2
Пользователь ВКонтакте

Сложными в том плане, что будешь губку для урона мусолить не час, а целых три?
Разработчики давно уже не понимают что такое сложность, особенно из списка ААА разработчиков. // Иван Марков

2
NFiria

Что значит сложные? 30 минут прыгать вокруг и вливать тонны урона попутно отходя в сторону дабы не получить пи@дюлину от сплеша накрывающей всю арену?

1
Beckinsale

Столько попыток продать игру я давненько не видел. Мое почтение.

Но покупать я ее конечно же не буду. Да, что уж тут, многие не будут. Как говорил классик, только фанаты найдут денег на игру.

1
sa1958

Ну и ладно.

Gangsta_Dan

помню как с несколько часов пытался во второй части с подругой драконов убабахать на максимальном уровне

Пользователь ВКонтакте

Ну, думаю, что не сложнее, чем в мастере меча Секиро😁 // Nvidia Power