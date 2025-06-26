Боссы в Borderlands 4 будут довольно сложными

Компания Gearbox Software, похоже, прислушалась к просьбам фанатов франшизы Borderlands, которые настоятельно просили повысить сложность битв с боссами.

В официальном аккаунте игры в сети X появилось подтверждение того, что сражения с боссами будут сложнее, в частности, с врагом по имени Инцептус. В этом же направлении высказался и Рэнди Питчфорд, добавив, что у него есть «несколько боссов на примете», которые действительно окажутся более сложными.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября для PS5, Xbox Series и PC. Версия для Switch 2 выйдет позже в этом году.