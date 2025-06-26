Боссы в Borderlands 4 будут довольно сложными

Компания Gearbox Software, похоже, прислушалась к просьбам фанатов франшизы Borderlands, которые настоятельно просили повысить сложность битв с боссами.
В официальном аккаунте игры в сети X появилось подтверждение того, что сражения с боссами будут сложнее, в частности, с врагом по имени Инцептус. В этом же направлении высказался и Рэнди Питчфорд, добавив, что у него есть «несколько боссов на примете», которые действительно окажутся более сложными.
Borderlands 4 выйдет 12 сентября для PS5, Xbox Series и PC. Версия для Switch 2 выйдет позже в этом году.
Финальный босс - жирный Питчфорд, строчащий свою золотую миниколбасу на порно с несовершеннолетники? Себе оставьте
Каждая попытка пройти босса платная
уже хватило подобного ещё в первой части, где чтобы победить босса в длс, надо пройти игру ещё раз на нг+ иначе ты в 2 раза ниже уровнем и подыхаешь от одной тычки
гениальные решения от гения ренди питчфорда
Может вы не будете тратить килобайты памяти серверов на такие новости. По моему фанаты хотели чтобы они забрали интернет у Ренди Пичфорда.
Сложными в том плане, что будешь губку для урона мусолить не час, а целых три?
Разработчики давно уже не понимают что такое сложность, особенно из списка ААА разработчиков. // Иван Марков
Что значит сложные? 30 минут прыгать вокруг и вливать тонны урона попутно отходя в сторону дабы не получить пи@дюлину от сплеша накрывающей всю арену?
Столько попыток продать игру я давненько не видел. Мое почтение.
Но покупать я ее конечно же не буду. Да, что уж тут, многие не будут. Как говорил классик, только фанаты найдут денег на игру.
Ну и ладно.
помню как с несколько часов пытался во второй части с подругой драконов убабахать на максимальном уровне
Ну, думаю, что не сложнее, чем в мастере меча Секиро😁 // Nvidia Power