Будьте осторожны с прохождением Borderlands 4: из-за побочек легко потерять опыт для прокачки

Как выяснилось, спорные ощущения у игроков в Borderlands 4 вызывает не только техническое состояние, но и сама логика прогрессии. Если вы привыкли скрупулёзно вычищать карты и закрывать побочные активности параллельно с сюжетом, в эндгейме это может обернуться ощутимой «просадкой» развития персонажа.

Главная причина — система очков специализации, которая открывается только после завершения сюжетной кампании, вне зависимости от вашего текущего уровня. Эти очки «едят» тот же опыт, что и обычные уровни. Следственно, если вы тратите 80–100 часов на все побочки до финала, то ваш огромный мешок опыта уходит лишь в уровни, а специализацию вы начинаете качать уже «на остатках» — тем же самым контентом, но позже и дольше.

Да, миссии можно переигрывать ради опыта, однако это добавляет ещё больше «гринда» к и без того достаточно унылую формулу. Поэтому более эффективный маршрут выглядит так: пройти основную кампанию (получить доступ к очкам специализации), а затем уже методично вычищать активности, чтобы опыт одновременно подпитывал и уровни, и постсюжетную прокачку.

Дополняет картину стартовая зона из шутера — обширная, однообразная и перенасыщенная заданиями область, которую уже сравнивают с «Внутренними землями» из Dragon Age: Inquisition. Она провоцирует именно тот стиль игры — «соберу всё сразу» — который в Borderlands 4 сейчас работает против вашей долгосрочной эффективности.

Между тем вокруг шутера продолжаются горячие дискуссии в соцсетях и профильных медиа. На фоне эмоциональных комментариев главы студии руководитель издательского направления Baldur’s Gate 3 Майкл Доус признался, что ему «жаль команды, которая просто старается сделать игроков счастливыми».

Стоит отметить, что разработчики уже готовят первые патчи с исправлениями, а также планируют выпуск Borderlands 4 на Switch 2. Если верить последним сигналам от команды, технические правки и дальнейшая оптимизация — в приоритете.