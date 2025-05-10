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Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.8 143 оценки

Бюджет Borderlands 4 вдвое превысил прошлую часть - цена на игру может составить $80

butcher69 butcher69

Грядущая Borderlands 4 обещает стать самой амбициозной частью серии — не только в игровом плане, но и по бюджету. По словам генерального директора Gearbox Entertainment Рэнди Питчфорда, затраты на разработку шутера-грабителя вдвое превысили бюджет Borderlands 3. Это заявление он сделал во время панели на PAX East, где также прокомментировал возможную цену игры на старте.

Вопрос о стоимости новых тайтлов стал особенно актуальным после того, как Nintendo и Microsoft объявили о запуске своих грядущих хитов по цене $80. Теперь к ним может присоединиться и Gearbox. Питчфорд отметил, что пока окончательное решение по цене Borderlands 4 не принято, но высокий производственный бюджет может повлиять на этот выбор.

«Я честно скажу: не знаю, какой будет ценник. Это правда. Сейчас непростое время. Мы на конкурентном рынке, и компании боятся повышать цену, но с другой стороны — бюджеты растут, а розничные цены не поспевают за расходами», — объяснил он.

Питчфорд подчеркнул, что индустрия игр столкнулась с внутренним конфликтом: игроки не хотят платить больше, но затраты на производство современных игр становятся всё выше. Он допустил, что Borderlands 4 действительно может встать в один ряд с $80-релизами от Nintendo и Microsoft, хотя также не исключил, что Gearbox может выбрать более осторожный подход.

Выход Borderlands 4 запланирован на 12 сентября для PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и ПК. Приём предварительных заказов начнётся в ближайшее время — тогда и станет понятно, какой ценник готова установить студия.

19
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
Lyс

Если игра окажется уг, то какая разница сколько потратили на её разработку? Мне как потребителю не важно сколько производитель вбухал денег, мне важно чтобы продукт стоил тех денег, которые я за него плачу

19
ГЛАВА МИРА

все части борды топ и рейтинги это доказывают, не вижу смысла сомневаться в качестве этой франшизы

12
Пользователь ВКонтакте

Так она до сих пор сырая. Графона нет, так ещё и оптимизон один из самых худших, которые только есть. // Nvidia Power

2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Какой тебе в бордерлендсе графон нужен? Как в гта?) // Чёрный Пласч

Пользователь ВКонтакте

Среди 150 релизов про непонятное эльфийское средневековье, сюжетный шутан с коопом вдруг уг окажется? // Чёрный Пласч

2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Так вот и непонятно. Графония и вовсе нет, а оптимизон полный швах. // Nvidia Power

MORDORR

Это давно уже никакой не Borderlands.

9
Пользователь ВКонтакте

А его толком и не было. // Nvidia Power

1
Costollom
Это давно уже никакой не Borderlands.

А что это? Типа там нет Джека (харизматичного злодея и сюжета) и есть повестка, а это значит, что не Borderlands? Уверен, что на 90-95 % (геймплей, юмор, локации) это будет Borderlands.

Dark1994

А как это вообще касается игроков? Вон с бюджетом и в несколько мультов делают крутые игры, это сугубо их дело сколько вливать бабок на бестолковых пиарщиков и конторы типа свитбейбиинк)

6
HoganHog

Вдвое больше рисованной дичи -вдвое больше ценник.

2
jax baron

а уровень игры будет как 2 борды 3 - как то сомневаюсь.

2
Инфеpно

Пофиг на эти 80$, через несколько лет куплю на торговых площадках за копейки, как это делал со всеми предыдущими частями серии.

2
0x0101

Я третью часть не осилил, во первых душила, во вторых из за двух голубков.

2
Punisher1

Графика как в 3ке зато бюджет в 5 раз больше Гениально это шедевр

1
PatronizingUnferth

Мне сложно представить а какую графику ты бы хотел увидеть?

2
papdan99

Графика намного выше 3 части, нужно в галаза долбиться, чтоб этого не заметить

Punisher1 papdan99

Окей покажи сравнение отличия

Goodvini

Ха, конечно вместо того чтоб оптимизировать рабочие процессы, можно превысить бюджет, а потом повысить цену и переложить на потребителя, не хочу им желать хороших продаж, даже и хороших)

1
simiola

Да сразу повысьте цену до 500$, ее купят 10 человек - вот вам и продажи! Как до них не дойдет, что выгоднее снизить цену и продать большему количеству людей, чем тупо задирать цены, но в итоге продажи окажутся меньшими

1
vfa19

Бюджет не равно качество.

1
Ahnx

Даром. Не. Нужна.

1
Пользователь ВКонтакте

А его просили ее разрабатывать вообще? Умник блин,цену он повысить хочет // Оливер Алексеев

Пользователь ВКонтакте

Я просил // Алексей Кармадонов

2
Пользователь ВКонтакте

Они создают четвёртую ???? 🤦‍♂️Прошёл только третью часть. Оптимизон кривой до сих пор, графика мультяшная, сюжета толком нет. Ждал, когда же, наконец, финал у этой убогости. // Nvidia Power

Tauch

Про графику претензия без понту, отличный самобытный визуал, в котором есть изюминка. На фоне множества фотореалистичных проектов, он запоминается. Ну и играть довольно интересно, а это главное. 7.5/8-10 поставлю 3 части, гораздо выше среднего игруля, принесла множество положительных эмоций

1
Rey4rtRO

Да хоть 300$, хомячки все схавают, еще и добавки попросят. Лично я бы и за 60 рескин 3 части не взял бы.

TheRoyalAegis
Costollom

Вспоминаются "2 миллиарда" долларов на GTA 6. Дорогобогато, так что 100 долларов.