Бюджет Borderlands 4 вдвое превысил прошлую часть - цена на игру может составить $80

Грядущая Borderlands 4 обещает стать самой амбициозной частью серии — не только в игровом плане, но и по бюджету. По словам генерального директора Gearbox Entertainment Рэнди Питчфорда, затраты на разработку шутера-грабителя вдвое превысили бюджет Borderlands 3. Это заявление он сделал во время панели на PAX East, где также прокомментировал возможную цену игры на старте.
Вопрос о стоимости новых тайтлов стал особенно актуальным после того, как Nintendo и Microsoft объявили о запуске своих грядущих хитов по цене $80. Теперь к ним может присоединиться и Gearbox. Питчфорд отметил, что пока окончательное решение по цене Borderlands 4 не принято, но высокий производственный бюджет может повлиять на этот выбор.
«Я честно скажу: не знаю, какой будет ценник. Это правда. Сейчас непростое время. Мы на конкурентном рынке, и компании боятся повышать цену, но с другой стороны — бюджеты растут, а розничные цены не поспевают за расходами», — объяснил он.
Питчфорд подчеркнул, что индустрия игр столкнулась с внутренним конфликтом: игроки не хотят платить больше, но затраты на производство современных игр становятся всё выше. Он допустил, что Borderlands 4 действительно может встать в один ряд с $80-релизами от Nintendo и Microsoft, хотя также не исключил, что Gearbox может выбрать более осторожный подход.
Выход Borderlands 4 запланирован на 12 сентября для PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и ПК. Приём предварительных заказов начнётся в ближайшее время — тогда и станет понятно, какой ценник готова установить студия.
Если игра окажется уг, то какая разница сколько потратили на её разработку? Мне как потребителю не важно сколько производитель вбухал денег, мне важно чтобы продукт стоил тех денег, которые я за него плачу
все части борды топ и рейтинги это доказывают, не вижу смысла сомневаться в качестве этой франшизы
Так она до сих пор сырая. Графона нет, так ещё и оптимизон один из самых худших, которые только есть. // Nvidia Power
Какой тебе в бордерлендсе графон нужен? Как в гта?) // Чёрный Пласч
Среди 150 релизов про непонятное эльфийское средневековье, сюжетный шутан с коопом вдруг уг окажется? // Чёрный Пласч
Так вот и непонятно. Графония и вовсе нет, а оптимизон полный швах. // Nvidia Power
Это давно уже никакой не Borderlands.
А его толком и не было. // Nvidia Power
А что это? Типа там нет Джека (харизматичного злодея и сюжета) и есть повестка, а это значит, что не Borderlands? Уверен, что на 90-95 % (геймплей, юмор, локации) это будет Borderlands.
А как это вообще касается игроков? Вон с бюджетом и в несколько мультов делают крутые игры, это сугубо их дело сколько вливать бабок на бестолковых пиарщиков и конторы типа свитбейбиинк)
Вдвое больше рисованной дичи -вдвое больше ценник.
а уровень игры будет как 2 борды 3 - как то сомневаюсь.
Пофиг на эти 80$, через несколько лет куплю на торговых площадках за копейки, как это делал со всеми предыдущими частями серии.
Я третью часть не осилил, во первых душила, во вторых из за двух голубков.
Графика как в 3ке зато бюджет в 5 раз больше Гениально это шедевр
Мне сложно представить а какую графику ты бы хотел увидеть?
Графика намного выше 3 части, нужно в галаза долбиться, чтоб этого не заметить
Окей покажи сравнение отличия
Ха, конечно вместо того чтоб оптимизировать рабочие процессы, можно превысить бюджет, а потом повысить цену и переложить на потребителя, не хочу им желать хороших продаж, даже и хороших)
Да сразу повысьте цену до 500$, ее купят 10 человек - вот вам и продажи! Как до них не дойдет, что выгоднее снизить цену и продать большему количеству людей, чем тупо задирать цены, но в итоге продажи окажутся меньшими
Бюджет не равно качество.
Даром. Не. Нужна.
А его просили ее разрабатывать вообще? Умник блин,цену он повысить хочет // Оливер Алексеев
Я просил // Алексей Кармадонов
Они создают четвёртую ???? 🤦♂️Прошёл только третью часть. Оптимизон кривой до сих пор, графика мультяшная, сюжета толком нет. Ждал, когда же, наконец, финал у этой убогости. // Nvidia Power
Про графику претензия без понту, отличный самобытный визуал, в котором есть изюминка. На фоне множества фотореалистичных проектов, он запоминается. Ну и играть довольно интересно, а это главное. 7.5/8-10 поставлю 3 части, гораздо выше среднего игруля, принесла множество положительных эмоций
Да хоть 300$, хомячки все схавают, еще и добавки попросят. Лично я бы и за 60 рескин 3 части не взял бы.
Вспоминаются "2 миллиарда" долларов на GTA 6. Дорогобогато, так что 100 долларов.