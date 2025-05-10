Бюджет Borderlands 4 вдвое превысил прошлую часть - цена на игру может составить $80

Грядущая Borderlands 4 обещает стать самой амбициозной частью серии — не только в игровом плане, но и по бюджету. По словам генерального директора Gearbox Entertainment Рэнди Питчфорда, затраты на разработку шутера-грабителя вдвое превысили бюджет Borderlands 3. Это заявление он сделал во время панели на PAX East, где также прокомментировал возможную цену игры на старте.

Вопрос о стоимости новых тайтлов стал особенно актуальным после того, как Nintendo и Microsoft объявили о запуске своих грядущих хитов по цене $80. Теперь к ним может присоединиться и Gearbox. Питчфорд отметил, что пока окончательное решение по цене Borderlands 4 не принято, но высокий производственный бюджет может повлиять на этот выбор.

«Я честно скажу: не знаю, какой будет ценник. Это правда. Сейчас непростое время. Мы на конкурентном рынке, и компании боятся повышать цену, но с другой стороны — бюджеты растут, а розничные цены не поспевают за расходами», — объяснил он.

Питчфорд подчеркнул, что индустрия игр столкнулась с внутренним конфликтом: игроки не хотят платить больше, но затраты на производство современных игр становятся всё выше. Он допустил, что Borderlands 4 действительно может встать в один ряд с $80-релизами от Nintendo и Microsoft, хотя также не исключил, что Gearbox может выбрать более осторожный подход.

Выход Borderlands 4 запланирован на 12 сентября для PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и ПК. Приём предварительных заказов начнётся в ближайшее время — тогда и станет понятно, какой ценник готова установить студия.