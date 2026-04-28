Для Borderlands 4 анонсировано обновление с 2 новыми рейдовыми боссами

Разработчики Borderlands 4 представили тизер нового высокоуровневого контента. Уже 28 мая для всех игроков выйдет бесплатное обновление версии 1.7, которое добавит повторяемую битву сразу с 2 боссами. Игрокам предстоит сразиться с Покорителем и Толом Неуязвимым, прислужниками Хранителя времени. Подобно рейдовому боссу номер 1 по имени Блумрипер Неуязвимый, новое сражение под названием Raid Boss 2 станет серьезным испытанием. Для доступа к нему необходимо завершить основную сюжетную кампанию.

За победу предусмотрена ценная награда. Геймеры смогут получить 1 новое перламутровое оружие, 4 легендарных предмета, 5 модификаторов класса по 1 для каждого искателя и 1 прошивку. Кроме того, патч добавит уровень сложности 7 для режима Ultimate Vault Hunter Mode для самых преданных фанатов. Более подробной информацией авторы поделятся в мае во время специальной трансляции.

Перед этим 30 апреля состоится релиз обновления 1.6. Оно принесет исправления ошибок, улучшения качества жизни (QoL), повышенную частоту появления мировых боссов и изменения баланса для персонажа C4SH the Rogue. В конце июня ожидается выход версии 1.8, которая будет включать бесплатный рейд Takedown и платный набор Bounty Pack 3. В 3 квартале 2026 года разработчики планируют выпустить наборы Bounty Pack 4 и Bounty Pack 5, а также сюжетное дополнение Story Pack 2. Расширение добавит 1 нового искателя хранилища, 1 новую локацию на планете Кайрос и другие нововведения.