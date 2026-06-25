Для Borderlands 4 вышло обновление 1.8 с новым рейдом и бесплатным режимом Circle of Slaughter

Разработчики из студии Gearbox выпустили обновление версии 1.8 для научно-фантастического шутера Borderlands 4, которое добавило в игру бесплатный рейд, возвращение классического режима выживания и платные дополнения. Патч также активировал функцию кроссплатформенных сохранений между всеми поддерживаемыми платформами через учетную запись SHiFT.

Главным бесплатным нововведением стало возвращение режима Circle of Slaughter, вдохновленного аналогичными активностями из прошлых частей серии. Доступ к нему открывается после прохождения сюжетного задания Wrath of the Ripper Queen и посещения бара Мокси в локации Carcadia Burn. Игроки могут запустить виртуальную арену через игровой автомат Silent Crisis: Time Scope 5. Каждая сессия состоит из 5 раундов по 3 волны противников в каждом, причем на последней волне игроков ждет битва с боссом. За успешное прохождение раундов выдается легендарное и перламутровое снаряжение, однако участникам придется выбирать между гарантированным получением наград или продолжением боя ради более ценных трофеев с риском потерять все в случае гибели.

В кооперативном формате Circle of Slaughter предлагает специальную механику для погибших участников. Вместо обычного ожидания они попадают в специальную штрафную зону, откуда могут помогать оставшимся в живых напарникам или мешать им. С помощью интерактивных переключателей погибшие способны сбрасывать на арену бочки со стихийным уроном, запускать конфетти или даже призывать сильного противника категории Badass. Если команда одолеет призванного монстра, погибший игрок мгновенно вернется в бой. Присоединиться к активной сессии друга можно в перерывах между раундами или сразу в штрафную зону, если бой уже идет.

Вторым бесплатным обновлением стал сложный рейд Takedown at Hadron Abyss, ориентированный на высокоуровневых персонажей. Действие разворачивается на подводной исследовательской станции, где игрокам предстоит столкнуться с мутантами и водными хищниками, а в качестве финального босса выступает Child of Terramorphous. Разработчики рекомендуют приступать к прохождению после достижения 50 уровня и завершения основной кампании. Сложность рейда автоматически масштабируется под размер группы. За победу над боссами можно получить новое перламутровое оружие Shark Bait, 9 видов легендарного снаряжения и уникальные классовые модификаторы.

Вместе с бесплатным контентом вышло платное дополнение Bounty Pack 3: A Zane to Kill For. Оно разделено на два отдельных комплекта, каждый из которых можно приобрести за 5.99 долларов США. Сюжетный набор содержит историю о расследовании убийства цифрового клона Зейна и новое снаряжение, а косметический комплект Vault Card 3 предлагает декоративные предметы. Владельцы изданий Deluxe и Super Deluxe на консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S и в магазине Epic Games Store получают оба компонента автоматически, но для их загрузки необходимо перейти на страницы товаров в цифровых магазинах.

В рамках недавней трансляции разработчики также поделились планами на будущую поддержку проекта. Выход следующего дополнения Bounty Pack 4: Murders & Acquisitions запланирован на 30 июля 2026 года вместе с патчем 1.9. В начале сентября 2026 года ожидается релиз платного сюжетного дополнения Story Pack 2, которое введет в игру нового играбельного персонажа, хакера по имени Loveless.