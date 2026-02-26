Для шутера Borderlands 4 вышло дополнение Bounty Pack 2 и бесплатное обновление с перламутровым оружием

Состоялся выход платного дополнения Bounty Pack 2: Legend of the Stone Demon для шутера Borderlands 4. Вместе с ним разработчики выпустили масштабное бесплатное обновление для базовой версии игры. Сюжет расширения расскажет о герое по имени Калдер, который желает положить конец варварским жертвоприношениям в заброшенных шахтах Кайроса. Игроков ждет 1 новая миссия, 3 малых босса и 1 финальный босс. За полное прохождение сюжетного задания пользователи получат 1 новый облик Искателя Хранилища, 1 транспортное средство и 1 скин для дрона ECHO 4.

Ключевым нововведением патча от 26 февраля стало появление перламутрового снаряжения. Это оружие обладает уникальной механикой под названием Ordonite Infusion, которая автоматически подбирает наиболее эффективный стихийный урон в зависимости от уязвимостей противника. Базовые предметы доступны всем игрокам, но некоторые виды оружия доступны только владельцам платного дополнения. В игру добавили 3 такие пушки, среди которых дробовик Eigenburst, снайперская винтовка Conflux и пистолет Hand Cannon. Также арсенал пополнился 10 новыми легендарными предметами.

Для добычи нового снаряжения в игру ввели повторяемую активность Ordonite Processor. За эридий игроки могут запускать волны врагов в 3 локациях и получать ценный лут за быструю зачистку. Дополнительно разработчики представили новую карту Хранилища. Она содержит 24 косметических предмета и 4 элемента экипировки с возможностью изменения характеристик. В число наград входят 4 головы и 4 скина для персонажей, 5 раскрасок для транспорта, 5 скинов для оружия, 4 скина для дронов и 2 модификации. Прокачка карты осуществляется за счет получения опыта во время исследования мира и выполнения заданий.

Помимо контентного наполнения студия исправила технические ошибки. Теперь очки навыков сохраняются при повышении уровня в кооперативном режиме. Были улучшены элементы интерфейса, добавлены параметры фоторежима, исправлены ошибки отображения противников в 2 локациях и устранены проблемы с позиционированием неигровых персонажей в 1 из заданий. Команда продолжит работу над оптимизацией проекта. Подробности о создании обновления были раскрыты в свежем подкасте от разработчиков, где 3 представителя студии обсудили масштаб патча и перспективы развития игры на 2026 год.