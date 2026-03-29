"Два часа за 30 долларов": игроки разгромили первое сюжетное DLC для Borderlands 4

Несмотря на то, что Borderlands 4 должна была стать вершиной серии, релиз игры сопровождался чередой проблем. После технических неудач на старте и загадочной задержки версии для Nintendo Switch 2, волна критики обрушилась на дополнения - традиционно сильную сторону франшизы.

На прошлой неделе вышло первое сюжетное дополнение под названием Mad Ellie and the Vault of the Damned (Бешеная Элли и Хранилище Проклятых) вместе с крупным обновлением, добавляющим новые функции. Однако вместо восторга поклонники встретили DLC волной гнева. В данный момент в Steam у дополнения "В основном отрицательные" отзывы.

Игроки жалуются как на цену, так и на объем контента. Согласно описанию, дополнение предлагает игрокам присоединиться к Элли (дочери Мокси) в миссии по уничтожению инопланетного монолита и проникновению в "Хранилище Проклятых". В DLC также добавлен новый охотник за Хранилищем по имени C4SH (Разбойник), свежие скины, виды оружия, враги, боссы и локация - Ледник Шепотов.

Однако игроки утверждают, что количество контента категорически не соответствует ценнику. Один из игроков заявил, что дополнение можно пройти за два часа без особой спешки, отметив при этом, что в нем есть лишь одна по-настоящему запоминающаяся миссия. При этом цена DLC составляет 29,99 долларов, что сопоставимо со стоимостью некоторых полноценных инди-хитов или даже крупных игр со скидкой. Это вызвало особое раздражение у фанатов, которые уже вложились в проект на старте.

Отдельная волна негодования связана с владельцами Super Deluxe Edition, отдавшими за игру 130 долларов. Оказалось, что это издание не включает новое дополнение. Один из разгневанных игроков написал:

Купил супер-делюкс, получил демона-камня бесплатно. А теперь я должен платить за DLC и C4SH. Я не собираюсь выкидывать еще 32 бакса, чтобы в итоге отдать 170 долларов за эту недоделанную игру.

Впрочем, нашлись и те, кто пытается встать на защиту Gearbox. В Borderlands 3 сюжетные дополнения и новых охотников за Хранилищем продавали по отдельности, что отчасти может объяснять высокую стоимость этого набора. Однако фанаты отмечают, что текущее наполнение выглядит скуднее по сравнению с прошлыми частями серии.