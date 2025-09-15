Эксперты Digital Foundry: Borderlands 4 на PC работает хуже ожидаемого

Запуск Borderlands 4 на ПК сопровождается волной критики — пользователи жалуются на просадки FPS и подтормаживания даже на мощных системах. И хотя игра стартовала с громкими продажами в Steam, рейтинг быстро закрепился на отметке «смешанные».

Специалисты Digital Foundry провели собственный анализ и подтвердили: проект действительно страдает от серьёзных проблем с производительностью. По словам Алекса Баттальи, речь идёт прежде всего о статтерах из-за компиляции шейдеров. Иными словами, при первом появлении нового оружия или анимации врага игра может резко дёрнуться.

Дополнительные странности нашли и в графике. Например, трава начинает анимироваться только тогда, когда игрок подходит ближе, что визуально выглядит как резкое «всплывание» объектов. К тому же внутриигровые катсцены почему-то ограничены 30 кадрами в секунду, что создаёт резкий контраст с геймплеем.

Главный совет от DF — отказаться от «Badass»-настроек графики. Несмотря на название, они практически не дают заметного прироста качества изображения, но при этом ощутимо нагружают систему. «Это уровень плацебо, не стоит того», — отметил Батталья.

Глава DF Рич Ледбеттер добавил, что подёргивания фиксировались даже на самых мощных игровых процессорах. Его коллега Джон Линнеман заявил прямо: Borderlands 4 «работает хуже, чем обычно для игр на Unreal Engine 5».