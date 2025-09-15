ЧАТ ИГРЫ
Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.3 412 оценок

Эксперты Digital Foundry: Borderlands 4 на PC работает хуже ожидаемого

IKarasik IKarasik

Запуск Borderlands 4 на ПК сопровождается волной критики — пользователи жалуются на просадки FPS и подтормаживания даже на мощных системах. И хотя игра стартовала с громкими продажами в Steam, рейтинг быстро закрепился на отметке «смешанные».

Специалисты Digital Foundry провели собственный анализ и подтвердили: проект действительно страдает от серьёзных проблем с производительностью. По словам Алекса Баттальи, речь идёт прежде всего о статтерах из-за компиляции шейдеров. Иными словами, при первом появлении нового оружия или анимации врага игра может резко дёрнуться.

Рэнди Питчфорд: Borderlands 4 - игра для премиум-игроков, а не для старых ПК

Дополнительные странности нашли и в графике. Например, трава начинает анимироваться только тогда, когда игрок подходит ближе, что визуально выглядит как резкое «всплывание» объектов. К тому же внутриигровые катсцены почему-то ограничены 30 кадрами в секунду, что создаёт резкий контраст с геймплеем.

Главный совет от DF — отказаться от «Badass»-настроек графики. Несмотря на название, они практически не дают заметного прироста качества изображения, но при этом ощутимо нагружают систему. «Это уровень плацебо, не стоит того», — отметил Батталья.

Глава Gearbox Рэнди Питчфорд ответил на критику производительности Borderlands 4

Глава DF Рич Ледбеттер добавил, что подёргивания фиксировались даже на самых мощных игровых процессорах. Его коллега Джон Линнеман заявил прямо: Borderlands 4 «работает хуже, чем обычно для игр на Unreal Engine 5».

Комментарии:  27
Neko-Aheron

У меня вот статтеров вообще нету, даже больше скажу: это самая стабильная игра на unreal, но да по фпс ужасен.

K0t Felix

Какой урина? Уле?

HoganHog

Настройки и видос с мониторингом в студию.

Neko-Aheron HoganHog

Msi titan hx ai (win 11 ghost lite ) ищи…

Пользователь ВКонтакте

Ты ставишь всё на Ультра макс, у тебя 30 фпс.
Виноват кто ? Разработчики , что позволили тебе поставить такие настройки графики. // Александр Дельтазавр

spaMER_ID

Есть ведь системки? Работоспособность игры им соответствует?

Гейб 30 процентный

С такой упоротой графикой такой фпс xD

Magnusss

графика 2007 года а даёт прикурить печькам которые тянут киберпанк с трассировкой это позор

DezkQ

Специалисты и Digital Foundry в одном предложении, это как ?

Magnusss

графика как в Rage 2010 года .

Makoto Tadzumi
Borderlands 4 на PC работает хуже ожидаемого

Что делает, ещё раз?

dwemer101

"работает хуже ожидаемого"

Makoto Tadzumi dwemer101
vertehwost

да ладно, а мы спустя столько постов не поняли

KILLA06

мультяшная графика требует топовое железо ахаххаха

HealthyHasek

да нее, как так то. я то думал это все игроки с их сборками 10 летней давности виноваты, а оно вот че оказывается. игра то кривая просто.

ka4o4ek

Какие там "эксперты", 5090 в нативе 1080пи еле 100фпс, это просто куча навоза.

