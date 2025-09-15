Эксперты Digital Foundry: Borderlands 4 на PC работает хуже ожидаемого

Запуск Borderlands 4 на ПК сопровождается волной критики — пользователи жалуются на просадки FPS и подтормаживания даже на мощных системах. И хотя игра стартовала с громкими продажами в Steam, рейтинг быстро закрепился на отметке «смешанные».
Специалисты Digital Foundry провели собственный анализ и подтвердили: проект действительно страдает от серьёзных проблем с производительностью. По словам Алекса Баттальи, речь идёт прежде всего о статтерах из-за компиляции шейдеров. Иными словами, при первом появлении нового оружия или анимации врага игра может резко дёрнуться.
Дополнительные странности нашли и в графике. Например, трава начинает анимироваться только тогда, когда игрок подходит ближе, что визуально выглядит как резкое «всплывание» объектов. К тому же внутриигровые катсцены почему-то ограничены 30 кадрами в секунду, что создаёт резкий контраст с геймплеем.
Главный совет от DF — отказаться от «Badass»-настроек графики. Несмотря на название, они практически не дают заметного прироста качества изображения, но при этом ощутимо нагружают систему. «Это уровень плацебо, не стоит того», — отметил Батталья.
Глава DF Рич Ледбеттер добавил, что подёргивания фиксировались даже на самых мощных игровых процессорах. Его коллега Джон Линнеман заявил прямо: Borderlands 4 «работает хуже, чем обычно для игр на Unreal Engine 5».
У меня вот статтеров вообще нету, даже больше скажу: это самая стабильная игра на unreal, но да по фпс ужасен.
Какой урина? Уле?
Настройки и видос с мониторингом в студию.
Msi titan hx ai (win 11 ghost lite ) ищи…
Ты ставишь всё на Ультра макс, у тебя 30 фпс.
Виноват кто ? Разработчики , что позволили тебе поставить такие настройки графики. // Александр Дельтазавр
Есть ведь системки? Работоспособность игры им соответствует?
С такой упоротой графикой такой фпс xD
графика 2007 года а даёт прикурить печькам которые тянут киберпанк с трассировкой это позор
Специалисты и Digital Foundry в одном предложении, это как ?
графика как в Rage 2010 года .
Что делает, ещё раз?
"работает хуже ожидаемого"
да ладно, а мы спустя столько постов не поняли
мультяшная графика требует топовое железо ахаххаха
да нее, как так то. я то думал это все игроки с их сборками 10 летней давности виноваты, а оно вот че оказывается. игра то кривая просто.
Какие там "эксперты", 5090 в нативе 1080пи еле 100фпс, это просто куча навоза.