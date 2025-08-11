Эксцентричное поведение скандального главы Gearbox не вызывает у руководителя Take-Two особого беспокойства

Ах, этот Рэнди... Пожалуй, каждый, кто хотя бы поверхностно следил за судьбой игровой компании Gearbox Software, сталкивался как минимум с одним скандальным высказыванием г-на Питчфорда. Глава студии, ответственной за серию Borderlands, прославился, например, крайне неудачной защитой Aliens: Colonial Marines, рассказами о какой-то потерянной флешке с контентом для взрослых, а недавно в крайне высокомерном тоне высказался о цене Borderlands 4. Тем не менее, по всей видимости, он может позволить себе подобные выходки.
Случилось так, что IGN прямо спросил Штрауса Зельника, руководиля компании Take-Two Interactive, не получает ли он что-то вроде микроинфаркта каждый раз, когда Рэнди Питчфорд начинает писать в Twitter. Ответ оказался чрезвычайно позитивным по отношению к самому известному иллюзионисту игровой индустрии.
Прежде всего, я люблю Рэнди. Позвольте мне это сказать. Я также восхищаюсь его яркой личностью. Я люблю его страсть, он один из тех замечательных создателей игр. Да, он иногда провоцирует споры, иногда намеренно, а иногда случайно. Но, несмотря на все это, я его очень люблю.
В любом случае, Gearbox Software создала для Take-Two курицу, несущую золотые яйца, в лице серии Borderlands. Поэтому был бы неразумным публично критиковать главу такой компании.
Тем временем напоминаем, что Borderlands 4 выйдет 12 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Релиз на Switch 2 запланирован на 3 октября.
Какая ещё любовь к яркой личности, Зельнику просто выгодно держать на поводке скандального фрика пока тот приносит миллиарды. Глава Take Two восхищается не страстью а способностью продать 10 раз одну и ту же игру под разными номерами. Питчфорд гениальный создатель чего, провального Aliens Colonial Marines и потерянных флешек. Его провокации это не какая то там перчинка а обычный инфантилизм помноженный на безнаказанность от больших денег. Просто бизнес терпит выходки полезного актива. Никакой магии, только циничный расчёт.
Ничего, сейчас Б4 провалится, быстро его на бутылку посадят.
Поверь, зная Питчфорда, если после провала Борды 4 ему предложат либо сесть на бутылку, либо на что - то более зловещее, то он выберет оба варианта сразу.
Борда не провалится, это не мафия. Это динамичный, веселый, с клевым музоном, ноу-брейн лутер-шутер, в селф шейд стилистике, с боссиками, кучей гэгов, машинками, отсылками и мемами. Это именно что развлекуха как она есть. Еще и кооп, в котором все это множится.
не думал что скажу такое но я с тобой согласен
Просто Клоун
Ну все дозволено, вот и обнаглели