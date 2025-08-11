ЧАТ ИГРЫ
Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.4 221 оценка

Эксцентричное поведение скандального главы Gearbox не вызывает у руководителя Take-Two особого беспокойства

Gruz_ Gruz_

Ах, этот Рэнди... Пожалуй, каждый, кто хотя бы поверхностно следил за судьбой игровой компании Gearbox Software, сталкивался как минимум с одним скандальным высказыванием г-на Питчфорда. Глава студии, ответственной за серию Borderlands, прославился, например, крайне неудачной защитой Aliens: Colonial Marines, рассказами о какой-то потерянной флешке с контентом для взрослых, а недавно в крайне высокомерном тоне высказался о цене Borderlands 4. Тем не менее, по всей видимости, он может позволить себе подобные выходки.

По мнению Рэнди Питчфорда, настоящие фанаты купят Borderlands 4 даже за 80 долларов

Случилось так, что IGN прямо спросил Штрауса Зельника, руководиля компании Take-Two Interactive, не получает ли он что-то вроде микроинфаркта каждый раз, когда Рэнди Питчфорд начинает писать в Twitter. Ответ оказался чрезвычайно позитивным по отношению к самому известному иллюзионисту игровой индустрии.

Прежде всего, я люблю Рэнди. Позвольте мне это сказать. Я также восхищаюсь его яркой личностью. Я люблю его страсть, он один из тех замечательных создателей игр. Да, он иногда провоцирует споры, иногда намеренно, а иногда случайно. Но, несмотря на все это, я его очень люблю.

В любом случае, Gearbox Software создала для Take-Two курицу, несущую золотые яйца, в лице серии Borderlands. Поэтому был бы неразумным публично критиковать главу такой компании.

Тем временем напоминаем, что Borderlands 4 выйдет 12 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Релиз на Switch 2 запланирован на 3 октября.

Gridon

Какая ещё любовь к яркой личности, Зельнику просто выгодно держать на поводке скандального фрика пока тот приносит миллиарды. Глава Take Two восхищается не страстью а способностью продать 10 раз одну и ту же игру под разными номерами. Питчфорд гениальный создатель чего, провального Aliens Colonial Marines и потерянных флешек. Его провокации это не какая то там перчинка а обычный инфантилизм помноженный на безнаказанность от больших денег. Просто бизнес терпит выходки полезного актива. Никакой магии, только циничный расчёт.

3
Рикочико

Ничего, сейчас Б4 провалится, быстро его на бутылку посадят.

1
NieRne

Поверь, зная Питчфорда, если после провала Борды 4 ему предложат либо сесть на бутылку, либо на что - то более зловещее, то он выберет оба варианта сразу.

1
DezkQ

Борда не провалится, это не мафия. Это динамичный, веселый, с клевым музоном, ноу-брейн лутер-шутер, в селф шейд стилистике, с боссиками, кучей гэгов, машинками, отсылками и мемами. Это именно что развлекуха как она есть. Еще и кооп, в котором все это множится.

1
нитгитлистер DezkQ

не думал что скажу такое но я с тобой согласен

Mad_cloud

Просто Клоун

jax baron

Ну все дозволено, вот и обнаглели