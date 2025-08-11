Эксцентричное поведение скандального главы Gearbox не вызывает у руководителя Take-Two особого беспокойства

Ах, этот Рэнди... Пожалуй, каждый, кто хотя бы поверхностно следил за судьбой игровой компании Gearbox Software, сталкивался как минимум с одним скандальным высказыванием г-на Питчфорда. Глава студии, ответственной за серию Borderlands, прославился, например, крайне неудачной защитой Aliens: Colonial Marines, рассказами о какой-то потерянной флешке с контентом для взрослых, а недавно в крайне высокомерном тоне высказался о цене Borderlands 4. Тем не менее, по всей видимости, он может позволить себе подобные выходки.

Случилось так, что IGN прямо спросил Штрауса Зельника, руководиля компании Take-Two Interactive, не получает ли он что-то вроде микроинфаркта каждый раз, когда Рэнди Питчфорд начинает писать в Twitter. Ответ оказался чрезвычайно позитивным по отношению к самому известному иллюзионисту игровой индустрии.

Прежде всего, я люблю Рэнди. Позвольте мне это сказать. Я также восхищаюсь его яркой личностью. Я люблю его страсть, он один из тех замечательных создателей игр. Да, он иногда провоцирует споры, иногда намеренно, а иногда случайно. Но, несмотря на все это, я его очень люблю.

В любом случае, Gearbox Software создала для Take-Two курицу, несущую золотые яйца, в лице серии Borderlands. Поэтому был бы неразумным публично критиковать главу такой компании.

Тем временем напоминаем, что Borderlands 4 выйдет 12 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Релиз на Switch 2 запланирован на 3 октября.