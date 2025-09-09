Эмбарго на обзоры Borderlands 4 спадёт 10 сентября

Borderlands 4 близка к своему официальному релизу, и для тех, кто ждёт обзоров и заметок от специализированных СМИ, появилась кое-какие сведения. Согласно информации, которая официально не подтверждена, эмбарго на обзоры Borderlands 4 спадёт на 10 сентября 2025 года.

Это вполне логичная дата публикации обзоров, поскольку Borderlands 4 выйдет 12 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X, а на Nintendo Switch 2 — в начале октября. Владельцы премиум-изданий не получат раннего доступа к шутеру.