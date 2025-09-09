ЧАТ ИГРЫ
Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.5 250 оценок

Эмбарго на обзоры Borderlands 4 спадёт 10 сентября

monk70 monk70

Borderlands 4 близка к своему официальному релизу, и для тех, кто ждёт обзоров и заметок от специализированных СМИ, появилась кое-какие сведения. Согласно информации, которая официально не подтверждена, эмбарго на обзоры Borderlands 4 спадёт на 10 сентября 2025 года.

Это вполне логичная дата публикации обзоров, поскольку Borderlands 4 выйдет 12 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X, а на Nintendo Switch 2 — в начале октября. Владельцы премиум-изданий не получат раннего доступа к шутеру.

Neko-Aheron

К сожалению эта игра взлетит... не уважают себя люди.

Лидер Мур

конечно взлетит)

ViksOne

Еба хентай задрот не любит норм игры

Блоха В Сарафане Лидер Мур

Питчфорд прожарил сраканы хейтерочкам

Алан Битаров

Я заранее могу сказать. Уйня.

sa1958

Ну и отлично. Скоро посмотрим что получилось.

WerGC

я уже 11 играю

Лидер Мур

19 мск

WerGC Лидер Мур

вроде после 17

Лидер Мур WerGC

нет, в 19 мск релиз

Mad_cloud

После прошлой части надежды нет

Лидер Мур

прошлая прям зашла, очевидно что аниме тебе и так недалекую головку подпортило

Блоха В Сарафане

И зачем мнение игрожуров, если фанаты серии уже всё обсосали? Тоха Логвинов поиграет два часа и выкатит обзор. Да, его мнение очень важно

SexualHarassmentPanda

Денуво будет ?

Лидер Мур

будет! инфа 100%

Nodas

А какая разница будет или нет ? Она вообще никак не мешает

Лидер Мур Nodas

он бесплатно хочет с торрента

Makoto Tadzumi
10 сентября
Hospitality_ME

А предзагрузки всё нет.

Nodas

За сутки выкатят

Hospitality_ME Nodas

За сутки не успею скачать, к сожалению.

Лидер Мур Hospitality_ME

купи трафик на моб интернет и раздай череp usb на пк

pahalevsha

не видели игру ; и чё обозревать и прогнозы строить на пустом месте )