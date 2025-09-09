Эмбарго на обзоры Borderlands 4 спадёт 10 сентября

Borderlands 4 близка к своему официальному релизу, и для тех, кто ждёт обзоров и заметок от специализированных СМИ, появилась кое-какие сведения. Согласно информации, которая официально не подтверждена, эмбарго на обзоры Borderlands 4 спадёт на 10 сентября 2025 года.
Это вполне логичная дата публикации обзоров, поскольку Borderlands 4 выйдет 12 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X, а на Nintendo Switch 2 — в начале октября. Владельцы премиум-изданий не получат раннего доступа к шутеру.
К сожалению эта игра взлетит... не уважают себя люди.
конечно взлетит)
Еба хентай задрот не любит норм игры
Питчфорд прожарил сраканы хейтерочкам
Я заранее могу сказать. Уйня.
Ну и отлично. Скоро посмотрим что получилось.
я уже 11 играю
19 мск
вроде после 17
нет, в 19 мск релиз
После прошлой части надежды нет
прошлая прям зашла, очевидно что аниме тебе и так недалекую головку подпортило
И зачем мнение игрожуров, если фанаты серии уже всё обсосали? Тоха Логвинов поиграет два часа и выкатит обзор. Да, его мнение очень важно
Денуво будет ?
будет! инфа 100%
А какая разница будет или нет ? Она вообще никак не мешает
он бесплатно хочет с торрента
А предзагрузки всё нет.
За сутки выкатят
За сутки не успею скачать, к сожалению.
купи трафик на моб интернет и раздай череp usb на пк
не видели игру ; и чё обозревать и прогнозы строить на пустом месте )