Эндгейм Borderlands 4 может вызвать как восхищение, так и разочарование

Borderlands 4, выход которой должен состояться 12 сентября, предложит всем игрокам смелое решение: захватывающий эндгейм с первых дней. И пока Gearbox делает большую ставку на финальную часть игры, настораживает один конкретный шаг: сокращение доступных очков навыков.

Грэм Тимминс, креативный директор новой игры, рассказал Game Informer, что контент для пост-кампании был одним из приоритетов еще на ранних этапах разработки. По его словам, он работал и над эндгеймом для Borderlands 3, поэтому при создании нового дерева умений был сделан упор именно на это: "Мы уже на ранних этапах думали о том, как это будет сочетаться с тем, что мы запланировали для эндгейма".

Но такая философия имеет и свои последствия. В отличие от предыдущей игры, в которой можно было получить до 72 очков умений, в Borderlands 4 будет применен более сдержанный подход. По словам Тимминса, он призван не допустить, чтобы у всех игроков были практически идентичные билды, что случалось, когда можно было разблокировать практически все. "Меньшее количество очков вынуждает делать более осмысленный выбор", - сказал он.

Однако такое решение вызвало раскол в сообществе. Создатель контента Joltzdude139 в X (Twitter) аплодировал этой новости, заявив, что он очень рад собирать билды, где каждое вложенное очко будет иметь значение. А вот на Reddit прием был гораздо прохладнее. Некоторые опасаются, что сокращение слишком радикально и в итоге ограничивает свободу игрока, а не стимулирует ее.

Впрочем, несмотря на споры, Gearbox уверена, что выбрала правильный путь. Каждое дерево состоит из нескольких ветвей, модифицируемых навыков и трех камней - особенности, созданные именно для того, чтобы сохранить разнообразие игровых стилей, даже с меньшим количеством очков в распоряжении.