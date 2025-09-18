Фанаты Borderlands просят забанить Рэнди Питчфорда в соцсетях после скандальных высказываний

Сообщество Borderlands вновь недовольно поведением главы Gearbox Software Рэнди Питчфорда. Его резкие комментарии в соцсетях стали очередным поводом для критики — на этот раз фанаты шутят, что студии стоит «запретить ему говорить публично хотя бы месяц после релиза игр».
В обсуждениях на Reddit фанаты иронизируют, что «настоящие поклонники серии уже привыкли: каждый запуск игры сопровождается потоком нелепых комментариев от Питчфорда». Один из пользователей написал:
«Со времён Borderlands 1 этот парень только и делает, что жмёт клоунский нос, стоит ему заговорить».
Другие вспоминают прошлые скандалы: жалобы Питчфорда на Steam во времена первой Borderlands, его громкие заявления о «справедливой» цене в $200 за Borderlands 4 и даже личные истории, связанные с обвинениями в неподобающем поведении.
Несмотря на то что часть игроков относится к словам Питчфорда как к «поезду-катастрофе, от которого невозможно оторваться», многие уверены: глава Gearbox только раздражает фанатов и вредит репутации игры.
«Просто отключите его соцсети на месяц после релиза — и будет всем легче», — предлагают пользователи.
При этом сами Borderlands остаются в центре внимания благодаря техническим проблемам Borderlands 4 и «смешанным» отзывам в Steam. Однако дискуссии о состоянии игры всё чаще перемешиваются с критикой в адрес Питчфорда, которого многие игроки считают главным источником ненужной драмы.
Обжинки ) Молодец мужик, не бегает и извиняется а ставит вытиков на место .
мужик с яйцами пример для всех должен быть, всех нытиков банить нужно и это факт, сейчас поколение женственных геймеров, девушки стали на их фоне выглядеть куда мужественнее, +1000 анимешников с крашенными ногтями, призывают они, ахахахахах-ахаххаха-аххахахах
Кушай что тебе старина Ренди с лопаты навалил, не обляпайся
Покупателю который покупает товар, должно быть пофиг как создается этот товар, он должен получить готовый товар, который будет работать. Все остальное не его проблемы.
я покупатель который получил готовый товар представляешь, прошел всю игру средний фпс в 2к 80-100 средне-высокие настройки, не 1 одного вылета или бага всю игру
Не надо его банить ни в коем случае. Он - живое напоминание реального отношения руководства игровых компаний к игрокам. Специально для тех, кто бросается грудью прикрывать разработчиков игр после очередного скандала или провала - чтобы не приводили сказки про несправедливо обиженных ангелочков от геймдева..
А для кого напоминание то? Те, кто бросаются, им вообще плевать, что там за лица и личности в индустрии. Главное за игрушку в интернете повоевать любимую, за компанию вооют просто потому что они их любимую игрушку сделали. Вся эта "война" продолжается пару месяцев, пока не утихнет хайп по игре, а потом уже насрать чё там и кого, потому что очередную игру на платину закрыли и выкинули из своей жизни. Чисто дальше пошли кушать, что дают.
Этим соевым додикам и поколению Тик Тока нужно разве что на весь интернет трубить про такие случаи. Конкретно ленту засирать, чтоб люди соизволили узнать. Иначе выхлопа никакого не будет. Вся эта текущая ситуация с Питчфордом это доказывает. Человек может делать всё что угодно, если не настолько знаменит так, чтобы каждый о нём знал, главное рекламку толкнуть правильную и всё, современный геймер схавает. В былые времена, такую совершенно не оптимизированную игру вообще никто бы не стал покупать, тем более с таким отношением.
Как и писал - для тех, кто не просто оправдывает этих нетоварищей, а еще и пытается лезть к тем, кто их критикует. Иначе говоря - просто как наглядный аргумент в споре)
Смотри, я не поддерживаю Питчфорда, но мне лично пофиг что он там говорит. Есть игра, мне нравится геймплей и т.д. Игра хуже не станет от его высказываний, если она мне нравится
ну если по современным реалиям судить то его реально нужно просто забанить, за разжигание ненависти. но мужик красава, умеет привлечь внимание, хоть и негативное.
Прямым текстом посылает игроков и винит их во всех проблемах игры - но они продолжают заносить ему бабло на новые костюмчики.
Зато наобещал кисельные берега и лучшую во всём мире игру.
По итогу впихнули DLSS 4 в своё порождение UE5 и положили болт на всё. Ещё и просят 70$ за эту халтуру.
Я с ними полностью согласен, его надо даже необходимо забанить... ЛОПАТОЙ ПО ЕГО НАГЛОМУ ХЛЕБАЛУ !!!
Его надо привязать к позорному столбу и кидать помидоры в лицо
Слишком мягкое наказание. Нужно дать ему древний комп. Закачать туда игру и пусть играет в 3-4 фпс, пока полностью не пройдёт.
А знаете что я скажу, если бы вы сами просто игнорили Питчфорда и ничего не отвечали, он бы просто сам перестал что либо писать, так как внимания бы не было. Но у некоторых почему то подгорает от его высказываний, вот он и продолжает
Пища троллей, это внимание.
Но видимо многие это не понимают
Обозначил что у нищуков корыто вместо компа, всё по факту.