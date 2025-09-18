Фанаты Borderlands просят забанить Рэнди Питчфорда в соцсетях после скандальных высказываний

Сообщество Borderlands вновь недовольно поведением главы Gearbox Software Рэнди Питчфорда. Его резкие комментарии в соцсетях стали очередным поводом для критики — на этот раз фанаты шутят, что студии стоит «запретить ему говорить публично хотя бы месяц после релиза игр».

В обсуждениях на Reddit фанаты иронизируют, что «настоящие поклонники серии уже привыкли: каждый запуск игры сопровождается потоком нелепых комментариев от Питчфорда». Один из пользователей написал:

«Со времён Borderlands 1 этот парень только и делает, что жмёт клоунский нос, стоит ему заговорить».

Другие вспоминают прошлые скандалы: жалобы Питчфорда на Steam во времена первой Borderlands, его громкие заявления о «справедливой» цене в $200 за Borderlands 4 и даже личные истории, связанные с обвинениями в неподобающем поведении.

Несмотря на то что часть игроков относится к словам Питчфорда как к «поезду-катастрофе, от которого невозможно оторваться», многие уверены: глава Gearbox только раздражает фанатов и вредит репутации игры.

«Просто отключите его соцсети на месяц после релиза — и будет всем легче», — предлагают пользователи.

При этом сами Borderlands остаются в центре внимания благодаря техническим проблемам Borderlands 4 и «смешанным» отзывам в Steam. Однако дискуссии о состоянии игры всё чаще перемешиваются с критикой в адрес Питчфорда, которого многие игроки считают главным источником ненужной драмы.