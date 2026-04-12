Физические копии Borderlands 4 для Switch 2 заметили в продаже, несмотря на перенос версии

Несмотря на то что версия Borderlands 4 для Nintendo Switch 2 была отложена на неопределённый срок, физические копии игры неожиданно начали появляться у игроков. Один из пользователей сообщил, что приобрёл картридж у стороннего продавца, однако воспользоваться игрой так и не смог.

Информацией поделился пользователь Reddit под ником Veloxplayer098, опубликовавший фотографию коробки с игрой. По его словам, копию он получил через перекупщика, который утверждал, что нашёл её на блошином рынке. Проверить происхождение товара не удалось.

Речь идёт об издании для европейского рынка с рейтингом PEGI 18. При этом внутри находится не полноценный картридж с игрой, а Game-Key Card — специальная карта-ключ, которая требует загрузки основного файла игры из Nintendo eShop перед запуском.

Проблема в том, что загрузить данные для Borderlands 4 на Switch 2 сейчас невозможно. Поскольку версия игры официально не доступна в цифровом магазине Nintendo, консоль просто не находит нужные файлы для скачивания, из-за чего запустить игру не получается.

Пользователи предполагают, что такие копии могли быть произведены заранее перед переносом версии. Благодаря формату Game-Key Card их выпуск обходится дешевле, поскольку на картридже фактически хранится только ключ для загрузки игры.

Дополнительной причиной такого решения может быть и размер проекта. Версия Borderlands 4 для ПК занимает около 100 ГБ, что значительно превышает стандартный объём картриджей Switch.

Тем временем у самой игры остаются технические проблемы и на других платформах. Разработчики из Gearbox ранее признавали, что продолжают работать над исправлениями и оптимизацией версии для ПК спустя месяцы после релиза.

Когда именно Borderlands 4 появится на Nintendo Switch 2, пока неизвестно. Разработчики не называли новую дату выхода для этой версии.