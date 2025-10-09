Gearbox готовит крупное обновление Borderlands 4 с балансными правками и улучшениями качества жизни

Разработчики из Gearbox Software объявили о масштабном обновлении для Borderlands 4, направленном на переработку баланса оружия и исправление ряда пассивных способностей. По словам команды, патч устранит «рекурсивное поведение нескольких пассивок», которое вызывало непредсказуемые взаимодействия и влияло на эффективность некоторых популярных билдов.

Уже на этой неделе разработчики повысят урон ряда легендарных пистолетов, а также усилят дробовик Адохода (Hellwalker) — один из самых востребованных видов оружия среди игроков. Следующий этап обновлений коснется штурмовых винтовок: Gearbox намерена расширить их возможности и сделать их более конкурентоспособными в поздней игре.

Заместитель креативного директора проекта Грант Као отметил, что это лишь начало череды улучшений. В скором времени студия поделится подробностями о грядущих изменениях качества жизни — речь идёт о функциях, которые сделают игровой процесс более удобным и плавным.

Хотя точных дат выхода патчей пока нет, сообщество положительно восприняло новость о скорых балансных изменениях. Игроки отмечают, что Gearbox активно прислушивается к обратной связи и старается оперативно реагировать на выявленные проблемы.

Borderlands 4 доступна на PC, PS5 и Xbox Series с сентября этого года. Версия для Nintendo Switch 2 пока находится в разработке, её релиз был перенесён. По данным аналитиков, общий тираж игры уже превысил 2 миллиона копий, а в 2026 году проект пополнится крупным DLC с новым Искателем Хранилища.