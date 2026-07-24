Призы
Выигрывай ценные призы за бонусы
Ставки
Выигрывай бонусы на ставках
Пополнение Steam
получай кешбэк и используй бонусы, чтобы не платить комиссию
Задания
получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Смартфон Tecno POVA 3 Electric Blue
РАЗДЕЛЫ
Игры
Новости
Кино и сериалы
Трейлеры
Индустрия
ПК
Обновления
Консоли
Слухи
Анонсы
Студия Уоррена Спектора прекратила поддержку Thick As Thieves из-за слабых продаж и массовых сокращений
Dragon Ball: Sparking! ZERO получит крупнейшее обновление 30 июля - с новым режимом, 30 персонажами и новыми механиками
На HBO Max стартовал спин-офф "Теории Большого взрыва" - сюрреалистичная комедия "Стюарт Блум не смог спасти вселенную"
Официально: Росомаха будет единственным играбельным персонажем в Marvel's Wolverine
Gearbox назвала дату выхода Story Pack 2 для Borderlands 4 - дополнение вернёт FL4K и откроет новую сюжетную линию
Amazon анонсировала Batman: Caped Crusader - кооперативную детективную игру по мотивам нового мультсериала
Хардкорный симулятор выживания DayZ выйдет на Nintendo Switch 2 в августе
Atlus показала новый трейлер Persona 4 Revival - авторы напомнили о сюжете и продемонстрировали свежий геймплей
Мнения
Интервью
Аналитика
Производительность
Обзоры
Ретро
Подборки
От редакции
Оборудование
Топ лучших современных RPG в стиле пиксель-арт
Легендарный художник id Software Адриан Кармак - об истоках Doom, работе с пластилином и выгорании
Steam Machine vs ПК: сравнение железа и цен
В ожидании Dark Heresy: в Warhammer 40,000 есть тайный культ, которого Инквизиция опасается сильнее самого Хаоса
За кулисами FSP - как создаются блоки питания, которые работают в миллионах компьютеров по всему миру
ИИ никогда не создаст следующий Elden Ring: интервью с создательницей ИИ-движка Gorest Херозой Чжан
От уютных мультфильмов к мрачному хоррору: интервью с авторами Lil' Guardsman и Curse of Resthaven
Разработка BitCraft, работа с движком Unity и влияние сообщества: большой разговор с арт-директором игры
Файлы
Транспорт
Модели
Геймплей
Одежда
Для взрослых 18+
Русификаторы и переводы
Карты
Скины
Resident Evil 4
Resident Evil Requiem
Stellar Blade
Devil May Cry 4
Assassin's Creed 4: Black Flag
Cyberpunk 2077
People Playground
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
Resident Evil 3
Resident Evil 2
Euro Truck Simulator 2
Need for Speed: Most Wanted (2005)
Читы
Таблицы
Сохранения
Трейнеры
Исправления
Чит-моды
Unlocker'ы
Редакторы
Скрипты
Devil May Cry 4
Assassin's Creed Shadows
Devil May Cry 3: Dante's Awakening
My Summer Car
Assassin's Creed 4: Black Flag
Atomic Heart
The Life and Suffering of Prince Jerian
My Winter Car
Gothic
Euro Truck Simulator 2
Grim Dawn
Hearts of Iron 4
Гайды
Геймплей
Технические
Предметы
Билды
Секреты
Персонажи
Прохождения
Локации
Palworld
Assassin's Creed 4: Black Flag
Cyberpunk 2077
Diablo 4
Arknights: Endfield
Tormented Souls 2
Мир танков
Minecraft
Gothic
Path of Exile 2
Victoria 3
Dota 2
Форумы
Главный
Железо
Железо - Периферия
Программы и OC
Euro Truck Simulator 2
The Witcher 3: Wild Hunt
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
Fallout 4
The Blood of Dawnwalker
Middle-earth: Shadow of War
Assassin's Creed 4: Black Flag
People Playground
Doom Eternal
Atomic Heart
Assassin's Creed Shadows
Dishonored
Юмор
Галереи пользователей
Цены на игры
Рейтинг пользователей
Flash-игры
Наши сервера
Игры
PC
PS4
PS5
Xbox One
Xbox SX
Switch
Адвенчура
Аркада
Ролевая
Симулятор
Стратегия
Экшен
Ближайшие релизы
Самые ожидаемые
Выбор редакции
Выбор пользователей
DragonSword: Awakening
Resident Evil 4
Война Миров: Сибирь
Stellar Blade
Resident Evil Requiem
Halo: Campaign Evolved
Dark Messiah of Might & Magic
Black Lake
Cyberpunk 2077
Assassin's Creed Codename Hexe
Stellar Blade: BLOOD RAIN
Resident Evil 2
Бонусы
Призы
выигрывай ценные призы за бонусы
Ставки
выигрывай бонусы на ставках
Пополнение Steam
получай кешбэк и используй бонусы, чтобы не платить комиссию
Задания
получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Смартфон Tecno POVA 3 Electric Blue
Пополнить Steam
системная
светлая
тёмная
Войти