Gearbox назвала точное время выхода Borderlands 4 на ПК и консолях

До релиза Borderlands 4 осталось всего неделя, и Gearbox не скрывает, что с нетерпением ждет, когда игроки наконец-то станут Охотниками за сокровищами. Помимо нового трейлера, Gearbox Software сообщила, когда можно начать прохождение. Как оказалось, время старта зависит от платформы.

На ПК игра будет доступна уже 11 сентября в 19:00 00 по московскому времени, а на консолях — только с полуночи, то есть на шесть часов позже. Такая ситуация удивительна, поскольку на этапе предпродажи Gearbox давал понять, что все начнут играть одновременно, что немаловажно, учитывая, что в игре будет доступен кроссплатформенный режим, позволяющий играть вместе, не заботясь о выборе платформы.

Правда, стоит отметить, что похожая ситуация произошла при релизе Mafia: The Old Country, которую также издавала 2K Games.