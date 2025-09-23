Gearbox о дисбалансе в Borderlands 4: "Сначала усилим слабых, потом займёмся имбами"

С момента релиза Borderlands 4 в сообществе активно обсуждают проблему баланса — особенно появившиеся билды, позволяющие буквально за секунды уничтожать боссов. Однако студия Gearbox заявила, что в ближайших обновлениях сосредоточится не на ослаблении слишком сильных сборок, а на усилении слабого снаряжения и навыков.

Креативный директор проекта Грэм Тимминс подтвердил в соцсетях, что «билды с использованием непредусмотренных взаимодействий и ножа» известны команде, но трогать их пока не планируют:

«Мы видим дискуссию о билдах с непредусмотренными взаимодействиями или ножом. Не будем реагировать мгновенно — сначала займёмся первым раундом бафов. Эти вещи будут исправлены позже, но начнём с недооценённого оружия и навыков».

Речь идёт о легендарном ноже Vampiric Vivisecting Throwing Knife с модификатором Penetrator, который превращает удары в череду бесконечных критов. В сочетании с пассивными умениями героя Vex игроки получают экспоненциальный урон, превращая сражения с боссами в формальность.

Многие фанаты восприняли новость позитивно. Контент-мейкер Moxsy назвал решение Gearbox «огромной победой» и напомнил, что массовые нерфы в Wonderlands и Borderlands 3 вызвали сильное недовольство.

При этом студия подтвердила: доработка механики «ножа-босслома» всё же состоится, вопрос лишь в том, как именно изменят баланс — кардинально или точечно.

Тимминс также отметил, что команда «держит в поле зрения» другой популярный эксплойт — cricket jumping, позволяющий игрокам перепрыгивать огромные куски карты.