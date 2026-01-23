Gearbox обещает не нерфить оружие в Borderlands 4: "Не хочу рушить часы фарма игроков"

Gearbox готовит крупное обновление для Borderlands 4, но, как заявил заместитель креативного директора Грант Као, игрокам пока не стоит волноваться — никаких нерф-правок не планируется.

«На данный момент мы избегаем нерфов», — написал Као в ответ на вопрос пользователя в X/Twitter о возможных корректировках баланса. «Мы значительно расширяем пул нового снаряжения в следующих контент-дропах и искренне не хочу рушить чьи-то бесчисленные часы фарма».

Особое внимание в обновлении получит легендарный дробовик The Bod, который одновременно считается штурмовой винтовкой, снайперской винтовкой, пистолетом и ПП, что позволяет ему задействовать множество бонусов оружия и навыков. Из-за неожиданных взаимодействий его мощность сейчас выше положенной, но Gearbox решила не трогать его баланс ради удовольствия игроков, а наоборот — сделать оружие легче доступным: оно перемещается из низкого дропа в основной, чтобы игрокам было проще его фармить.

Ранее серия Borderlands сталкивалась с недовольством фанатов из-за нерфов, особенно на старте Borderlands 3 и после событий с понижением дропов в Borderlands 4. Теперь же Gearbox обещает дать игрокам насладиться добытым снаряжением и лишь при необходимости корректировать баланс позже.

Помимо этого, Као сообщил, что будут увеличены шансы выпадения целевого снаряжения в зависимости от уровней Ultimate Vault Hunter, что сделает фарм более предсказуемым для опытных игроков. Эти изменения войдут в крупное обновление, намеченное на конец января.