Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.2 459 оценок

Gearbox обещает улучшения Borderlands 4: оптимизация и новые функции уже в пути

butcher69 butcher69

Borderlands 4 вышла всего неделю назад, но разработчики из Gearbox Software активно реагируют на обратную связь игроков. В официальном аккаунте Borderlands команду поблагодарили всех Искателей Хранилища, отправившихся исследовать Кайрос, и пообещали скорые обновления.

Главный приоритет студии сейчас — стабильность и оптимизация. Новое обновление, направленное на устранение багов и вылетов на ПК, должно выйти уже в четверг (или в пятницу утром). Первые патчи начали выпускать ещё на выходных, но работа продолжается. «Мы знаем о проблемах и делаем всё, чтобы исправить их как можно скорее. Это наш главный приоритет», — подчеркнули разработчики.

Параллельно тестируется возможность изменения угла обзора (FoV) на консолях. Также Gearbox изучает сообщения о падении производительности на PS5 и Xbox Series и готовит соответствующие патчи.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series, а версия для Nintendo Switch 2 выйдет 3 октября.

Glukinc

Платный беттатест, для премиум игроков. Всего за 70 или сколько там бачей. Посоны кто купил, це повiдло же, да?

Dart_Zero

Обещать не значит жениться

Пользователь ВКонтакте

"активно реагируют" - это обкладывают известными органами и предлагают вернуть деньги? // Александр Ковалёв

Геральт Батькович

Щас придёт товарищ DezkQ и поведает всем что у игры и так всё зашибись а вы просто не премиум игроки.