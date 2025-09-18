Gearbox обещает улучшения Borderlands 4: оптимизация и новые функции уже в пути

Borderlands 4 вышла всего неделю назад, но разработчики из Gearbox Software активно реагируют на обратную связь игроков. В официальном аккаунте Borderlands команду поблагодарили всех Искателей Хранилища, отправившихся исследовать Кайрос, и пообещали скорые обновления.

Главный приоритет студии сейчас — стабильность и оптимизация. Новое обновление, направленное на устранение багов и вылетов на ПК, должно выйти уже в четверг (или в пятницу утром). Первые патчи начали выпускать ещё на выходных, но работа продолжается. «Мы знаем о проблемах и делаем всё, чтобы исправить их как можно скорее. Это наш главный приоритет», — подчеркнули разработчики.

Параллельно тестируется возможность изменения угла обзора (FoV) на консолях. Также Gearbox изучает сообщения о падении производительности на PS5 и Xbox Series и готовит соответствующие патчи.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series, а версия для Nintendo Switch 2 выйдет 3 октября.