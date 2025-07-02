Gearbox объяснила разницу в подходе к созданию миров до и после Borderlands 4

Франшиза Borderlands всегда радовала игроков открытыми просторами и возможностями для путешествий и исследований, однако в Borderlands 4 это выйдет на новый уровень: теперь действие будет происходить на планете Кайрос. В отличие от Пандоры из Borderlands 3, в новой игре от пионеров лутер-шутеров появляется одно из самых больших изменений в серии: бесшовный мир с минимальным количеством загрузочных экранов.

Как рассказал в интервью Game Informer старшый продюсер проекта Энтони Николсон, Gearbox никогда не ставила перед собой задачу сделать игру с открытым миром, но движок Unreal Engine 5 позволил создать «бесшовный мир». Джейсон Рейсс, отвечающий за дизайн локаций, подчеркнул, что сражения будут происходить на 360 º с перемещением по земле или воздуху, используя новые способности героев к передвижению.

Мы всегда делали большие уровни в Gearbox, но обычно мы делали их по принципу "хаб и спица" и всегда переходили от большого уровня к линейному. Мне кажется, что мы перевернули эту формулу, когда у нас есть большие уровни, которые иногда переходят в линейный уровень, но я думаю, что мы строим гораздо больше 360 боевых зон, где игроки могут входить в пространство с любого направления, в том числе с воздуха - и мы должны учитывать это теперь со всеми этими сумасшедшими способностями передвижения. Все дело в том, чтобы создать большое, динамичное, потрясающее место, где игроки смогут почувствовать себя крутыми.

При этом дизайнер Джош Джеффкоат рассказал, что и врагов тоже переработали. Теперь вместо «пассивного ожидания» их можно увидеть издалека, наблюдая за их активностью в мире, что позволяет сделать сражения более органичными и захватывающими - даже при наблюдении из снайперской винтовки с большого расстояния.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября для PS5, Xbox Series и PC. По словам Рэнди Питчфорда, руководителя Gearbox, контента настолько много, что для получения солидных скидок на игру пройдут годы. В доказательство тому - система оружия, в которой, по словам разработчиков, будут много импровизации и хаоса.