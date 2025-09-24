Gearbox откладывает релиз Borderlands 4 на Switch 2 для улучшения качества

Gearbox официально объявила о переносе выхода Borderlands 4 на Nintendo Switch 2. По словам студии, решение далось нелегко, однако команде требуется дополнительное время для доработки и полировки версии, чтобы соответствовать ожиданиям игроков.

Разработчики отметили, что хотят синхронизировать релиз с добавлением функции кросс-сейвов — одной из самых востребованных среди фанатов. Новая дата выхода будет названа позже, когда команда окончательно скорректирует план работ.

В связи с переносом Nintendo отменит все цифровые предзаказы. Игроки могут оформить возврат уже сейчас или дождаться автоматической отмены, которая начнётся 26 сентября. По вопросам eShop рекомендуется обращаться по официальной ссылке. Что касается физических копий, вернуть или изменить заказ можно у соответствующего ритейлера.

Gearbox поблагодарила фанатов за поддержку и терпение, подчеркнув, что именно сообщество остаётся главным источником мотивации для команды.