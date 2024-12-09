Gearbox подтвердила, что следующий трейлер Borderlands 4 покажут на The Game Awards

Следующий трейлер Borderlands 4 будет представлен на церемонии The Game Awards. В сообщении в социальных сетях в понедельник генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд сказал, что новый трейлер выйдет в эфир в какой-то момент во время шоу. Что касается того, что именно будет в трейлере, Питчфорд подтвердил, что в нем будет представлен как реальный игровой процесс, так и кинематографические ролики.
Да, в трейлере есть игровой процесс. Кроме того, в дополнение к большому количеству игровых кадров, я поделюсь крутой, ранее не виденной оригинальной кинематографической сценой, изображающей момент, который происходит примерно на полпути между концом Borderlands 3 и началом Borderlands 4. Я В ВОСТОРГЕ!
Анонсированная на Gamescom Opening Night Live, Borderlands 4 в настоящее время запланирована к выпуску где-то в 2025 году.
Ага, даже скринов игры нет, выйдет в 25, верим, ждем всем селом.
Подвох в том что не указали на каком The Game Awards... ближайшем или через пару лет?
Да да да... снова в главных героях: белая лесбиянка, черный мужик, сильная и независимая нерго-фемка, белый дебил
И ЧТО ? Людей не фига не мешало не грамма играть в эту серию игр. Или ты играешь ради гендерной дристни в такого жанра игр ?
Что, то не мешало быть отлично геймплеем borderlands 3, да конечно маркетинг про 100к пушек явный был ложью. Но арсенал и билдов хватает с лихвой. А веселья с длс прикольными и тем более. Одна была беда посредственный сюжет.
Tiny Tina’s Wonderlands и вовсе имеет виде 1 целого гея паладина. Помешал он игре ? Пф.. да не как. Быстрее выглядел клоуном на протяжении всей игры. Снова вся проблема игры была в том, что её склепали за год и была лишь экспериментом что студия сможет в процессе удалёнки при карантине сделать. В целом вышло достойно. Разве что арсенал скудный. А вот мир и сама в целом адвенчура стёбом про ДнД вышло отлично. Нелепо, но отлично.
Короче задолбали вы. Играйте в православные игры и не будет тебе чёрных, лгбт и геев.
И да... про чёрных ты уже давно обос... assassin's creed 4 black flag который вышел 2013 году и то уже был про меньшинство. Где боцманах был чёрных папуас. В времена пиратов того времени. Максимум кем мог такой нигер быть, это рабом. А не боцмоном.
Только в то время, я не видел нытья о повестках и всяких там лгбт. А сейчас вы ноете по лезби, чёрных и лгбт. Какой ужас... как так. Где же мы свернули не так.
Как у тебя бомбит милок... Иди пожалуйся на reddit
мог бы дописать когда там ближайший TGA
Интересно графон такой же мультяшный будет?
Обычно графон для меня самое последнее место(вообще не понимаю людей, которые ходят и смотрят, а как свет падает в игре), но 1-3 части мне из за графона не зашли
Так это стиль игры
" вообще не понимаю людей, которые ходят и смотрят, а как свет падает в игре "
Так это жертвы куртки они играют в графику и покупают видяху как только вышла новая видяха
Но там вроде обязателен кооператив да?Ну иначе игра обрубок или в соло можно?
Играл в Прей? Вот там свет от солнца на станции реально рулил.
Ну красиво да, но иногда есть индивиды на уровне "Свет от лампочки в помещении падает не под нужным углом/нет теней от фонарика и все игра 0 из 10, даже при крутом геймплеии и крутом сюжете"