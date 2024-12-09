Gearbox подтвердила, что следующий трейлер Borderlands 4 покажут на The Game Awards

Следующий трейлер Borderlands 4 будет представлен на церемонии The Game Awards. В сообщении в социальных сетях в понедельник генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд сказал, что новый трейлер выйдет в эфир в какой-то момент во время шоу. Что касается того, что именно будет в трейлере, Питчфорд подтвердил, что в нем будет представлен как реальный игровой процесс, так и кинематографические ролики.

Да, в трейлере есть игровой процесс. Кроме того, в дополнение к большому количеству игровых кадров, я поделюсь крутой, ранее не виденной оригинальной кинематографической сценой, изображающей момент, который происходит примерно на полпути между концом Borderlands 3 и началом Borderlands 4. Я В ВОСТОРГЕ!

Анонсированная на Gamescom Opening Night Live, Borderlands 4 в настоящее время запланирована к выпуску где-то в 2025 году.