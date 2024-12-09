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Borderlands 4 2025 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.9 67 оценок

Gearbox подтвердила, что следующий трейлер Borderlands 4 покажут на The Game Awards

monk70
Новости

Следующий трейлер Borderlands 4 будет представлен на церемонии The Game Awards. В сообщении в социальных сетях в понедельник генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд сказал, что новый трейлер выйдет в эфир в какой-то момент во время шоу. Что касается того, что именно будет в трейлере, Питчфорд подтвердил, что в нем будет представлен как реальный игровой процесс, так и кинематографические ролики.

Да, в трейлере есть игровой процесс. Кроме того, в дополнение к большому количеству игровых кадров, я поделюсь крутой, ранее не виденной оригинальной кинематографической сценой, изображающей момент, который происходит примерно на полпути между концом Borderlands 3 и началом Borderlands 4. Я В ВОСТОРГЕ!

Анонсированная на Gamescom Opening Night Live, Borderlands 4 в настоящее время запланирована к выпуску где-то в 2025 году.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Шмоня Натанзон
где-то в 2025 году

Ага, даже скринов игры нет, выйдет в 25, верим, ждем всем селом.

5
Mazaxati

Подвох в том что не указали на каком The Game Awards... ближайшем или через пару лет?

2
Max Rolens

Да да да... снова в главных героях: белая лесбиянка, черный мужик, сильная и независимая нерго-фемка, белый дебил

2
Ammati

И ЧТО ? Людей не фига не мешало не грамма играть в эту серию игр. Или ты играешь ради гендерной дристни в такого жанра игр ?
Что, то не мешало быть отлично геймплеем borderlands 3, да конечно маркетинг про 100к пушек явный был ложью. Но арсенал и билдов хватает с лихвой. А веселья с длс прикольными и тем более. Одна была беда посредственный сюжет.
Tiny Tina’s Wonderlands и вовсе имеет виде 1 целого гея паладина. Помешал он игре ? Пф.. да не как. Быстрее выглядел клоуном на протяжении всей игры. Снова вся проблема игры была в том, что её склепали за год и была лишь экспериментом что студия сможет в процессе удалёнки при карантине сделать. В целом вышло достойно. Разве что арсенал скудный. А вот мир и сама в целом адвенчура стёбом про ДнД вышло отлично. Нелепо, но отлично.

Короче задолбали вы. Играйте в православные игры и не будет тебе чёрных, лгбт и геев.

И да... про чёрных ты уже давно обос... assassin's creed 4 black flag который вышел 2013 году и то уже был про меньшинство. Где боцманах был чёрных папуас. В времена пиратов того времени. Максимум кем мог такой нигер быть, это рабом. А не боцмоном.
Только в то время, я не видел нытья о повестках и всяких там лгбт. А сейчас вы ноете по лезби, чёрных и лгбт. Какой ужас... как так. Где же мы свернули не так.

-1
Max Rolens Ammati

Как у тебя бомбит милок... Иди пожалуйся на reddit

0
rtnrwv

мог бы дописать когда там ближайший TGA

0
My life is a game

Интересно графон такой же мультяшный будет?
Обычно графон для меня самое последнее место(вообще не понимаю людей, которые ходят и смотрят, а как свет падает в игре), но 1-3 части мне из за графона не зашли

-3
RASTA PAHAN

Так это стиль игры

5
B e s i k

" вообще не понимаю людей, которые ходят и смотрят, а как свет падает в игре "

Так это жертвы куртки они играют в графику и покупают видяху как только вышла новая видяха

1
My life is a game RASTA PAHAN

Но там вроде обязателен кооператив да?Ну иначе игра обрубок или в соло можно?

0
Шмоня Натанзон B e s i k
как свет падает в игре

Играл в Прей? Вот там свет от солнца на станции реально рулил.

1
My life is a game Шмоня Натанзон

Ну красиво да, но иногда есть индивиды на уровне "Свет от лампочки в помещении падает не под нужным углом/нет теней от фонарика и все игра 0 из 10, даже при крутом геймплеии и крутом сюжете"

1