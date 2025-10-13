Gearbox показала тизер-трейлер платного дополнения Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day для Borderlands 4

Компании 2K Games и Gearbox Software представили подробности о выпуске «Prime Pack 1» для Borderlands 4. Благодаря ему игроки смогут «устроить еще больше хаоса на Кайросе с помощью новых косметических предметов, оружия, врагов и многого другого!».

Насладиться новыми контентом можно будет с 20 ноября, когда Borderlands 4 получит свой первый платный DLC — Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day. Благодаря ему игроки смогут «устроить еще больше хаоса на Кайросе с помощью новых косметических предметов, оружия, врагов и многого другого! В этом «небольшом, но вкусном» дополнении охотники за хранилищами сразятся с министром Скрю, который хочет скучного праздника (тогда как Раш не прочь повеселиться).

Вместе с новыми миссиями Bounty Pack предлагает Vault Card, с помощью которой можно разблокировать новое оружие и косметику. Среди них — скины Vault Hunter, пять скинов для оружия, пять скинов для машин, четыре скина для ECHO-4 (вместе с двумя насадками) и четыре вида оружия, которые можно переделать.

Дополнение доступно в составе Prime Pack Bundle по цене 39,99 $. В него входят еще три дополнения, которые будут выходить до сентября 2026 года. Они откроют доступ к новым локациям, транспортным средствам, картам Ковчега, а также дополнительному снаряжению и скинам.

Borderlands 4 доступна на Xbox Series X/S, PS5 и PC. В будущем игра выйдет на Switch 2.