Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.1 588 оценок

Gearbox показала тизер-трейлер платного дополнения Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day для Borderlands 4

Gruz_ Gruz_

Компании 2K Games и Gearbox Software представили подробности о выпуске «Prime Pack 1» для Borderlands 4. Благодаря ему игроки смогут «устроить еще больше хаоса на Кайросе с помощью новых косметических предметов, оружия, врагов и многого другого!».

Насладиться новыми контентом можно будет с 20 ноября, когда Borderlands 4 получит свой первый платный DLC — Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day. Благодаря ему игроки смогут «устроить еще больше хаоса на Кайросе с помощью новых косметических предметов, оружия, врагов и многого другого! В этом «небольшом, но вкусном» дополнении охотники за хранилищами сразятся с министром Скрю, который хочет скучного праздника (тогда как Раш не прочь повеселиться).

Вместе с новыми миссиями Bounty Pack предлагает Vault Card, с помощью которой можно разблокировать новое оружие и косметику. Среди них — скины Vault Hunter, пять скинов для оружия, пять скинов для машин, четыре скина для ECHO-4 (вместе с двумя насадками) и четыре вида оружия, которые можно переделать.

Дополнение доступно в составе Prime Pack Bundle по цене 39,99 $. В него входят еще три дополнения, которые будут выходить до сентября 2026 года. Они откроют доступ к новым локациям, транспортным средствам, картам Ковчега, а также дополнительному снаряжению и скинам.

Borderlands 4 доступна на Xbox Series X/S, PS5 и PC. В будущем игра выйдет на Switch 2.

12
11
Комментарии:  11
Neko-Aheron

Не стоит своих денег от слова совсем ( как и сама игра )

7
ZAUSA
Не стоит своих денег от слова совсем ( как и сама игра )

Хорошо, как скажешь.

9
ЧикаПанаЧикаТана

У них игра на ладом дышит , а они свои платные длц пилят

7
Геральт Батькович

Зачем использовать выражения, которые даже не знаешь как пишутся?

5
нитгитлистер

*на ладАН

раньше губам умирающего подносили дымящийся ладан. по тому колеблется ли дымок или нет определяли жив ли человек.

2
jax baron Геральт Батькович

правильно - надо писать НАРАТАН

нитгитлистер

вот как с утра началась череда лютого треша что на работе что в новостях так гирбокс ни чем уже не удивил. негативить не стану тут и так всё понятно.

5
ZAUSA
негативить не стану тут и так всё понятно.

А что было непонятно? Это обычное дело для Borderlands. Таких DLC ещё много будет (обязательно под Хэллоуин и Рождество что-то выпустят).

3
нитгитлистер ZAUSA

само собой. я про безвкусицу и "солёность"

0FILIN0

Что за бред, они скины продают как отдельное DLC за 40 долларов, а сами же на них явно потратили меньше 100 бачей, они хотят нажиться на текстурах для оружия, не привнося никакого сюжета в дополнения, я в ахуе.

Блоха В Сарафане

Это батл пасс