Gearbox показала тизер-трейлер платного дополнения Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day для Borderlands 4

Компании 2K Games и Gearbox Software представили подробности о выпуске «Prime Pack 1» для Borderlands 4. Благодаря ему игроки смогут «устроить еще больше хаоса на Кайросе с помощью новых косметических предметов, оружия, врагов и многого другого!».
Насладиться новыми контентом можно будет с 20 ноября, когда Borderlands 4 получит свой первый платный DLC — Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day. Благодаря ему игроки смогут «устроить еще больше хаоса на Кайросе с помощью новых косметических предметов, оружия, врагов и многого другого! В этом «небольшом, но вкусном» дополнении охотники за хранилищами сразятся с министром Скрю, который хочет скучного праздника (тогда как Раш не прочь повеселиться).
Вместе с новыми миссиями Bounty Pack предлагает Vault Card, с помощью которой можно разблокировать новое оружие и косметику. Среди них — скины Vault Hunter, пять скинов для оружия, пять скинов для машин, четыре скина для ECHO-4 (вместе с двумя насадками) и четыре вида оружия, которые можно переделать.
Дополнение доступно в составе Prime Pack Bundle по цене 39,99 $. В него входят еще три дополнения, которые будут выходить до сентября 2026 года. Они откроют доступ к новым локациям, транспортным средствам, картам Ковчега, а также дополнительному снаряжению и скинам.
Borderlands 4 доступна на Xbox Series X/S, PS5 и PC. В будущем игра выйдет на Switch 2.
Не стоит своих денег от слова совсем ( как и сама игра )
Хорошо, как скажешь.
У них игра на ладом дышит , а они свои платные длц пилят
Зачем использовать выражения, которые даже не знаешь как пишутся?
*на ладАН
раньше губам умирающего подносили дымящийся ладан. по тому колеблется ли дымок или нет определяли жив ли человек.
правильно - надо писать НАРАТАН
вот как с утра началась череда лютого треша что на работе что в новостях так гирбокс ни чем уже не удивил. негативить не стану тут и так всё понятно.
А что было непонятно? Это обычное дело для Borderlands. Таких DLC ещё много будет (обязательно под Хэллоуин и Рождество что-то выпустят).
само собой. я про безвкусицу и "солёность"
Что за бред, они скины продают как отдельное DLC за 40 долларов, а сами же на них явно потратили меньше 100 бачей, они хотят нажиться на текстурах для оружия, не привнося никакого сюжета в дополнения, я в ахуе.
Это батл пасс