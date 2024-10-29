Gearbox покажет Borderlands 4 умирающему фанату в следующем месяце

На прошлой неделе мы узнали о Калебе МакЭлпайне, 37-летнем поклоннике Borderlands, у которого диагностировали рак четвёртой стадии. По прогнозам врачей, ему осталось жить всего 7–12 месяцев, и его давняя мечта — увидеть новую часть любимой серии. Калеб обратился к студии Gearbox, и глава компании Рэнди Питчфорд откликнулся.
Теперь стало известно, что Gearbox организует для Калеба визит в штаб-квартиру в Техасе в следующем месяце, где ему покажут Borderlands 4. Калеб выразил благодарность сообществу за поддержку и рассказал, что продолжает играть в любимую серию на Xbox Series X и Nintendo Switch.
Gearbox анонсировала Borderlands 4 в августе, и её релиз запланирован на 2025 год для PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
Чтоб он умер быстрее?
Человек реально умирает, а ему хиханьки да хаханьки... сайт в дтф тупо превращается уже
На нашей планете каждую секунду кто-то от чего-то умирает.
Верно. С одной стороны - не повод грустить, с другой - не повод хихикать. Хорошо, когда по личности это не касается до поры, до времени.
Покажут, а играть в неё не дадут? Вроде как ранее говорилось, что ему дадут в неё поиграть и даже пройти...
мдааа. нет бы халф лайф попросить третью
Действительно, всяко лучше чем лутер-шутер. Еще багов небось немерено, плеваться будет.
Увидеть Borderlands и умереть. Будет совсем смешно, если ему действительно просто покажут там что-то, а поиграть, и уж тем более пройти игру, ему не дадут.
А может, они ему на лечение скинуться деньгами, так они больше пользы принесут, а уже после лечения он сможет не только 4-ю часть поиграть.
На лечение 4й стадии?
4-я стадия неизлечима: 75% его клеток организма поражены раком. Если всё удалять, от него только фарш с разных частей тела останется.
Убивают не мотоциклы, а скорость и разболтанность в перемешку с плоховоспитанностью и детским, несерьёзным, крайне глупым, безответственным отношением к жизни. Рак, заболевание, крайне далёкое от подобных инцидентов и может случится с любым из самых осторожных. Не в тему пример.
Borderlands вызывает рак.