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Borderlands 4 2025 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.9 57 оценок

Gearbox покажет Borderlands 4 умирающему фанату в следующем месяце

butcher69
Новости

На прошлой неделе мы узнали о Калебе МакЭлпайне, 37-летнем поклоннике Borderlands, у которого диагностировали рак четвёртой стадии. По прогнозам врачей, ему осталось жить всего 7–12 месяцев, и его давняя мечта — увидеть новую часть любимой серии. Калеб обратился к студии Gearbox, и глава компании Рэнди Питчфорд откликнулся.

Умирающему поклоннику дадут поиграть в Borderlands 4 до релиза

Теперь стало известно, что Gearbox организует для Калеба визит в штаб-квартиру в Техасе в следующем месяце, где ему покажут Borderlands 4. Калеб выразил благодарность сообществу за поддержку и рассказал, что продолжает играть в любимую серию на Xbox Series X и Nintendo Switch.

Gearbox анонсировала Borderlands 4 в августе, и её релиз запланирован на 2025 год для PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Satana Mogila

Чтоб он умер быстрее?

1
Agent Qracle

Человек реально умирает, а ему хиханьки да хаханьки... сайт в дтф тупо превращается уже

-1
Gords Agent Qracle

На нашей планете каждую секунду кто-то от чего-то умирает.

1
Imnogamer Gords

Верно. С одной стороны - не повод грустить, с другой - не повод хихикать. Хорошо, когда по личности это не касается до поры, до времени.

0
Jarvis666
где ему покажут Borderlands 4

Покажут, а играть в неё не дадут? Вроде как ранее говорилось, что ему дадут в неё поиграть и даже пройти...

1
антон фекалис

мдааа. нет бы халф лайф попросить третью

0
Big and Fat

Действительно, всяко лучше чем лутер-шутер. Еще багов небось немерено, плеваться будет.

0
Gords

Увидеть Borderlands и умереть. Будет совсем смешно, если ему действительно просто покажут там что-то, а поиграть, и уж тем более пройти игру, ему не дадут.

0
0FILIN0

А может, они ему на лечение скинуться деньгами, так они больше пользы принесут, а уже после лечения он сможет не только 4-ю часть поиграть.

-1
Deviant Mind

На лечение 4й стадии?

0
Andrey Nikiforov

4-я стадия неизлечима: 75% его клеток организма поражены раком. Если всё удалять, от него только фарш с разных частей тела останется.

1
Imnogamer Andrey Nikiforov

Убивают не мотоциклы, а скорость и разболтанность в перемешку с плоховоспитанностью и детским, несерьёзным, крайне глупым, безответственным отношением к жизни. Рак, заболевание, крайне далёкое от подобных инцидентов и может случится с любым из самых осторожных. Не в тему пример.

0
Бабин Син

Borderlands вызывает рак.

-5