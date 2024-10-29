Gearbox покажет Borderlands 4 умирающему фанату в следующем месяце

На прошлой неделе мы узнали о Калебе МакЭлпайне, 37-летнем поклоннике Borderlands, у которого диагностировали рак четвёртой стадии. По прогнозам врачей, ему осталось жить всего 7–12 месяцев, и его давняя мечта — увидеть новую часть любимой серии. Калеб обратился к студии Gearbox, и глава компании Рэнди Питчфорд откликнулся.

Теперь стало известно, что Gearbox организует для Калеба визит в штаб-квартиру в Техасе в следующем месяце, где ему покажут Borderlands 4. Калеб выразил благодарность сообществу за поддержку и рассказал, что продолжает играть в любимую серию на Xbox Series X и Nintendo Switch.

Gearbox анонсировала Borderlands 4 в августе, и её релиз запланирован на 2025 год для PC, PlayStation 5 и Xbox Series.