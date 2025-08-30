Gearbox представила дорожную карту Borderlands 4: сюжетные DLC, новые охотники за хранилищами и бесплатные обновления

Разработчики из Gearbox Software раскрыли свои амбициозные планы по выпуску дополнительного контента после запуска игры. Они включают как платные дополнения, так и бесплатные обновления, задача которых — удержать игроков в хаотичном мире Кироса после выхода игры.

Разработчики утвердили, что новые сюжетные дополнения станут основой стратегии платного контента. На 2026 год запланировано два сюжетных пакета, первый из которых появится в первом квартале. Каждый сюжетный пакет представит нового охотника за хранилищем, дополнительные миссии, уникальные косметические предметы и отдельную игровую зону. В первом дополнении под названием «Безумная Элли и хранилище проклятых» Элли появится в космическом хорроре. Более подробная информация будет представлена на Tokyo Game Show в конце сентября.

Помимо крупных дополнений, игроки также могут ожидать небольшие обновления контента, известные как Bounty Packs. Эти DLC-дополнения добавят новые миссии, боссов, косметические предметы и легендарное снаряжение. Кроме того, в каждом из них будет карта Vault Card, позволяющая игрокам разблокировать тематические награды и лут, который можно снова получить в процессе игры. Первый Bounty Pack будет посвящен Рашу, лидеру фракции Outbounders, и будет включен в Deluxe и Super Deluxe Edition.

В дополнение к премиальному контенту Gearbox готовит несколько бесплатных обновлений. Наиболее заметными из них являются Invincible Bosses — сражения высокой сложности, дебют которых запланирован на конец 2025 года и рассчитан на игроков, освоивших свои билды. Важную роль будут играть еженедельные активности, в том числе сменяющиеся испытания с боссами, уникальные миссии и возвращение Maurice’s Black Market Machine с ее постоянно меняющимся ассортиментом вожделенных легендарных предметов.

Gearbox также подтвердила, что в начале 2026 года в качестве бесплатного дополнения к второму Bounty Pack будет представлено Pearlescent gear, популярное среди фанатов редкое снаряжение, превосходящее легендарное. Также запланированы сезонные мини-события, начиная с Horrors of Kairos в октябре этого года, которые принесут с собой ограниченные по времени испытания, уникальные косметические предметы и новые возможности для добычи трофеев.

В завершение, системы эндгейма, в частности Ultimate Vault Hunter Mode, будут расширяться за счет обновлений, предлагая более сложные испытания и награждая игроков одним из самых мощных видов снаряжения в игре. С новыми Vault Hunters, многочисленными DLC и непрерывным выпуском бесплатного контента Borderlands 4 обещает стать долгосрочным увлечением для поклонников серии.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, а 3 октября — для Switch 2.