Gearbox просит игроков Borderlands 4 подождать 15 минут после смены настроек графики

Borderlands 4 вышла в Steam с рекордным онлайном — пик составил 207 тысяч игроков, что превысило показатели всех предыдущих частей серии. Однако запуск омрачился жалобами на нестабильную работу на ПК, что привело к шквалу отрицательных отзывов и оценке «смешанные» на площадке Valve.
Игроки сообщают о просадках FPS даже на мощных системах и вылетах, мешающих начать прохождение. Некоторые сравнили игру с «очередной жертвой Unreal Engine 5», а другие заявили, что даже на минимальных настройках не могут достичь стабильных 60 FPS.
В ответ Gearbox опубликовала в Steam руководство по оптимизации Borderlands 4 с помощью Nvidia App. Разработчики напомнили, что после изменения графических параметров происходит перекомпиляция шейдеров, поэтому результаты стоит оценивать не сразу:
«Пожалуйста, продолжайте играть хотя бы 15 минут после смены настроек, чтобы понять, как изменилось качество работы игры на вашем ПК», — говорится в сообщении.
В публикации приведены рекомендации по оптимальным настройкам для разных систем, а также совет обновить драйверы Nvidia до версии 581.29. В случае серьёзных проблем Gearbox предлагает обращаться в поддержку 2K.
Судя по активности игроков, интерес к игре огромный, но теперь успех Borderlands 4 во многом зависит от того, насколько быстро разработчики смогут улучшить её техническое состояние на ПК.
Пацаны,все нормально. Готов подождать 15 лет когда игру раздадут бесплатно или с 99% скидкой к тому времени может выйдет какая-нибудь rtx 9090 которая сможет потянуть игру в full hd без апскейлинга в 60 фпс. А хотя нет, знаете что пойду ка я лучше в нормальные проекты играть
Я тоже такого мнения. Если ты не стример и не журналист, можно не торопиться с покупкой и прохождением игры. Сейчас нужно ждать год минимум, чтобы разрабы устранили критические баги..
Если вот так выглядит 8090, то мне страшно представить, что будет дальше...
и не устранят
Dragon Age The Veilguard - передаёт привет и сней же ещё 1000 игр
Не пугайте так. За 15 минут можно даже успеть удалить этот неоптимизированый кусок кода!
ууууууууууу 40 серия и на лоу, perfect
Ну если брать 4060, как и 5060 так это огрызки от видекарт. Чё вы ожидали.
Хз, высокие или средние настройки. Хотя бы
высокие спокойно.
Я чёт не вижу на Ютубе тестов игры на RTX 4060 Ti, есть только обычная . Это же лучшая видяха для FullHD.
и не будет - чё показывать 20 фпс?
Ой, не надо ля-ля. 4060 с Dlss Quality на высоком пресете показывает 50 rкадров, с FG 70-80 кадров, а значит у Ti должно быть больше как минимум на 5 -10 fps.
А че не 2 дня?
инди студия и такой проект
Возврат прошёл, идут они на хутор бабочек ловить, пускай разводят хомячков , для которых 4080 и 14700к в 1080пи без апскейлов 70 фпс норма, и которые не понимают что их налюбили, и продали длсс , вместо оптимизации.
Мде, геймдев мертв, 5й помойка с графикой 2009 года требует RTX 5090, такие игры нафиг не нужны, уже настолько обленились что наверно дальше только хуже, игры в нативы уже можно скоро забыть, всё вперлись длсс и генерацию кадров, или так или ни как.
вообще проше настроить и выйти из игры и обратно, а лучше как разрабы советую подождать 15 ЛЕТ.