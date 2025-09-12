Gearbox просит игроков Borderlands 4 подождать 15 минут после смены настроек графики

Borderlands 4 вышла в Steam с рекордным онлайном — пик составил 207 тысяч игроков, что превысило показатели всех предыдущих частей серии. Однако запуск омрачился жалобами на нестабильную работу на ПК, что привело к шквалу отрицательных отзывов и оценке «смешанные» на площадке Valve.

Игроки сообщают о просадках FPS даже на мощных системах и вылетах, мешающих начать прохождение. Некоторые сравнили игру с «очередной жертвой Unreal Engine 5», а другие заявили, что даже на минимальных настройках не могут достичь стабильных 60 FPS.

В ответ Gearbox опубликовала в Steam руководство по оптимизации Borderlands 4 с помощью Nvidia App. Разработчики напомнили, что после изменения графических параметров происходит перекомпиляция шейдеров, поэтому результаты стоит оценивать не сразу:

«Пожалуйста, продолжайте играть хотя бы 15 минут после смены настроек, чтобы понять, как изменилось качество работы игры на вашем ПК», — говорится в сообщении.

В публикации приведены рекомендации по оптимальным настройкам для разных систем, а также совет обновить драйверы Nvidia до версии 581.29. В случае серьёзных проблем Gearbox предлагает обращаться в поддержку 2K.

Судя по активности игроков, интерес к игре огромный, но теперь успех Borderlands 4 во многом зависит от того, насколько быстро разработчики смогут улучшить её техническое состояние на ПК.