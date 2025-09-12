ЧАТ ИГРЫ
Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.3 301 оценка

Gearbox просит игроков Borderlands 4 подождать 15 минут после смены настроек графики

IKarasik IKarasik

Borderlands 4 вышла в Steam с рекордным онлайном — пик составил 207 тысяч игроков, что превысило показатели всех предыдущих частей серии. Однако запуск омрачился жалобами на нестабильную работу на ПК, что привело к шквалу отрицательных отзывов и оценке «смешанные» на площадке Valve.

Игроки сообщают о просадках FPS даже на мощных системах и вылетах, мешающих начать прохождение. Некоторые сравнили игру с «очередной жертвой Unreal Engine 5», а другие заявили, что даже на минимальных настройках не могут достичь стабильных 60 FPS.

Borderlands 4 тонет в негативных отзывах в Steam из-за жалоб на производительность

В ответ Gearbox опубликовала в Steam руководство по оптимизации Borderlands 4 с помощью Nvidia App. Разработчики напомнили, что после изменения графических параметров происходит перекомпиляция шейдеров, поэтому результаты стоит оценивать не сразу:

«Пожалуйста, продолжайте играть хотя бы 15 минут после смены настроек, чтобы понять, как изменилось качество работы игры на вашем ПК», — говорится в сообщении.

В публикации приведены рекомендации по оптимальным настройкам для разных систем, а также совет обновить драйверы Nvidia до версии 581.29. В случае серьёзных проблем Gearbox предлагает обращаться в поддержку 2K.

Судя по активности игроков, интерес к игре огромный, но теперь успех Borderlands 4 во многом зависит от того, насколько быстро разработчики смогут улучшить её техническое состояние на ПК.

Комментарии:  19
agula98

Пацаны,все нормально. Готов подождать 15 лет когда игру раздадут бесплатно или с 99% скидкой к тому времени может выйдет какая-нибудь rtx 9090 которая сможет потянуть игру в full hd без апскейлинга в 60 фпс. А хотя нет, знаете что пойду ка я лучше в нормальные проекты играть

20
vadimsalomatin

Я тоже такого мнения. Если ты не стример и не журналист, можно не торопиться с покупкой и прохождением игры. Сейчас нужно ждать год минимум, чтобы разрабы устранили критические баги..

8
Makoto Tadzumi

Если вот так выглядит 8090, то мне страшно представить, что будет дальше...

8
jax baron vadimsalomatin

и не устранят

Dragon Age The Veilguard - передаёт привет и сней же ещё 1000 игр

1
yariko ookami
Пожалуйста, продолжайте играть хотя бы 15 минут после смены настроек, чтобы понять, как изменилось качество работы игры на вашем ПК

Не пугайте так. За 15 минут можно даже успеть удалить этот неоптимизированый кусок кода!

12
jax baron

ууууууууууу 40 серия и на лоу, perfect

3
XWenderX

Ну если брать 4060, как и 5060 так это огрызки от видекарт. Чё вы ожидали.

4
Scerkrou7 XWenderX

Хз, высокие или средние настройки. Хотя бы

3
jax baron Scerkrou7

высокие спокойно.

2
J a r v i s

Я чёт не вижу на Ютубе тестов игры на RTX 4060 Ti, есть только обычная . Это же лучшая видяха для FullHD.

2
jax baron

и не будет - чё показывать 20 фпс?

2
J a r v i s jax baron

Ой, не надо ля-ля. 4060 с Dlss Quality на высоком пресете показывает 50 rкадров, с FG 70-80 кадров, а значит у Ti должно быть больше как минимум на 5 -10 fps.

4
Петюша Петюшенька

А че не 2 дня?

2
Yтbе Веня Бенис

инди студия и такой проект

2
ka4o4ek

Возврат прошёл, идут они на хутор бабочек ловить, пускай разводят хомячков , для которых 4080 и 14700к в 1080пи без апскейлов 70 фпс норма, и которые не понимают что их налюбили, и продали длсс , вместо оптимизации.

2
kotasha

Мде, геймдев мертв, 5й помойка с графикой 2009 года требует RTX 5090, такие игры нафиг не нужны, уже настолько обленились что наверно дальше только хуже, игры в нативы уже можно скоро забыть, всё вперлись длсс и генерацию кадров, или так или ни как.

2
jax baron

вообще проше настроить и выйти из игры и обратно, а лучше как разрабы советую подождать 15 ЛЕТ.

1