Gearbox провела специальный показ Borderlands 4 на State of Play и рассказала подробности

Издатель 2K и разработчик Gearbox Software показали подробный обзор игрового процесса Borderlands 4 в рамках трансляции PlayStation State of Play.

В расширенных кадрах игрового процесса игроки впервые увидели двух из четырех новых Искателей Хранилища, которые будут представлены в Borderlands 4. Векс Сирена — могущественная Сирена, которая может усиливать себя или проявлять смертоносные тени, чтобы сражаться вместе с ней, в то время как Рафа Экзо-Солдат блистает как бывший солдат Тедиора, который носит экспериментальный экзокостюм, способный оцифровывать арсенал оружия. Каждый Искатель Хранилища предлагает уникальный игровой стиль, дополнительно дополненный самой продвинутой системой древа навыков в играх Borderlands на сегодняшний день.

На огромной и бесшовно связанной планете Кайрос игроки столкнутся с деспотичным Хранителем Времени. Тысячи лет он скрывал планету, управляя ее жителями с помощью кибернетических имплантатов, называемых Болтами, и армии синтетических солдат, известных как Орден. Игроки будут путешествовать по планете, где они встретят новых и возвращающихся персонажей, существ и жителей для битвы, а также уникальные фракции, разбросанные по четырем различным регионам, которые ищут свободу от тирании Хранителя Времени. Друзья, обнаруженные по пути, будут завербованы игроками для их дела, в то время как враги испытают на себе арсенал оружия и способностей, которыми владеют Искатели Хранилища.

Как видно из взрывных кадров, представленных во время PlayStation State of Play, Векс и Рафа прокладывают себе путь через секретную тайную точку в Terminus Range, холодном горном регионе. Этот расширенный сегмент игрового процесса демонстрирует разрушительную силу обновленной системы снаряжения в Borderlands 4, подпитывая самую дикую погоню за добычей, в том числе:

Смертоносное оружие от восьми новых и возвращающихся производителей, каждое из которых может похвастаться своими собственными разрушительными силами.

Система лицензированных деталей, которая объединяет поведение и способности от нескольких производителей в одно оружие.

Слот снаряжения Enhancements для улучшения оружия в зависимости от производителя, вознаграждая дополнительной огневой мощью с оптимизированной комплектацией снаряжения.

Боеприпасы, общий слот для гранат и тяжелого оружия, такого как ракетные установки, перезаряжаются по перезарядке, чтобы держать вас в строю и заряженными во время особенно сложных столкновений.

Снаряжение Rep Kit добавляет полезности, позволяя игрокам исцелять себя или активировать временные усиления, чтобы переломить ход напряженного боя.

Borderlands 4 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store 12 сентября, а затем на Switch 2 в конце 2025 года.