Gearbox рассказала о создании Рафа, экзо-солдата из Borderlands 4

Студия Gearbox Software выпустила новое закулисное видео Borderlands 4, уже шестое по счету из цикла «Beyond the Borderlands». Рафа - экзо-солдат из Borderlands 4 - старый «винтик» в машине Тедиора, который получил новую жизнь. В новом эпизоде Beyond the Borderlands можно узнать, как его оживили.

Borderlands 4 - это лутер-шутер, переполненный хаосом, с кучей разнообразного оружия, ошеломляющими врагами и захватывающими дух кооперативе. В роли одного из четырех новых могущественных архангелов исследуйте опасную скрытую планету Кайрос.

Сражайтесь в одиночку или в кооперативе с участием до трех игроков в этом масштабном научно-фантастическом приключении, в котором вас ждут динамичные сражения и исследования, потрясающие бои с боссами, огромное количество различных предметов и целое море незабываемых персонажей, будь то новые или старые.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября на PS5, Xbox Series и PC. Версия для Switch 2 появится 3 октября.