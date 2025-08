Gearbox рассказала о возможностях кастомизации и дизайне Rafa в Borderlands 4

Кастомизация Рафы — это прямое отражение его мрачного прошлого как военного эксперимента.

Мы стремились показать все возможные грани его судьбы: был ли он ослеплен в жестоком бою? Или, может, его облачили в вызывающую экипировку Tedior — с массивными шлемами, брутальными головными уборами и прочей атрибутикой компании?

В настройках персонажа вы найдете уникальные шлемы, каждый из которых — часть новой истории. Они отсылают к зловещей армии Tedior, сеющей хаос в рамках сюжетной линии New tales from the borderlands.

Мы не просто обновили визуал — мы переосмыслили наследие Tedior.



Одни из созданных костюмов приведены ниже:

2 недели с Rafa закончены, следующим искателем хранилища ожидаем Amon.



Borderlands 4 выйдет 12 сентября для Xbox Series X/S, PS5 и PC, 3 октября выйдет на Nintendo Switch.