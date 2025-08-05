Gearbox рассказала о возможностях кастомизации и дизайне Rafa в Borderlands 4

Кастомизация Рафы — это прямое отражение его мрачного прошлого как военного эксперимента.
Мы стремились показать все возможные грани его судьбы: был ли он ослеплен в жестоком бою? Или, может, его облачили в вызывающую экипировку Tedior — с массивными шлемами, брутальными головными уборами и прочей атрибутикой компании?
В настройках персонажа вы найдете уникальные шлемы, каждый из которых — часть новой истории. Они отсылают к зловещей армии Tedior, сеющей хаос в рамках сюжетной линии New tales from the borderlands.
Мы не просто обновили визуал — мы переосмыслили наследие Tedior.
Одни из созданных костюмов приведены ниже:
2 недели с Rafa закончены, следующим искателем хранилища ожидаем Amon.
Borderlands 4 выйдет 12 сентября для Xbox Series X/S, PS5 и PC, 3 октября выйдет на Nintendo Switch.
у их с кастомизацией в принципе проблемы. в третьей части нормальный шмот был только только у охотника. у стрелка шмот был самый бедный
тада, тут похоже та же проблема будет. К примеру в трейлере показали 3 разные тушки и то 1 из них это бомж стайл в обмотках, на скринах вообще 2 тушки, остальное это цвета и головы заменили.
И на всех изображениях он выглядит так, что Сифона и Бороду можно воспринимать, как Анджелину Джоли.