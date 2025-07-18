Gearbox рассказала о возможностях кастомизации и дизайне Векс в Borderlands 4

Gearbox продолжает знакомить с новой сиреной Borderlands 4 - Векс - и рассказывает о ее косметических настройках и принципах дизайна. Как и в предыдущих играх, игрокам доступны наряды, прически и другие возможности новой Охотницы за хранилищами.

Среди вариантов причесок Векс - косы, двойные хвосты, напоминающие ее образ из кинофильма, короткая стрижка и даже напоминающие киберпанк лицевые устройства и рога. Можно даже надеть изящный байкерский шлем, соответствующий новым Digirunners.

Векс, хотя и является последней в ряду Сирен, на самом деле это первый Охотник за хранилищами, созданный для Borderlands 4. В ее облике, созданном в стиле «Темная сирена», есть острые углы и грани с темно-фиолетовыми мотивами. Такая же цветовая схема отражена в ее фазовых фамиларах и клонах, однако она может быть изменена в зависимости от элемента ее экипированного оружия.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября для Xbox Series X/S, PS5 и PC, а версия для Nintendo Switch 2 появится позже в этом году