Gearbox Software обещает, что Borderlands 4 будет включать "миллиарды видов оружия и аксессуаров"

По словам старшего продюсера Borderlands 4 Энтони Николсона, новая часть серии будет включать в себя «миллиарды видов оружия и приспособлений»: команда разработчиков «постоянно добавляет больше оружия, производителей, легендарного оружия и возможностей для настройки и самовыражения игроков».
На вопрос о том, будет ли обновлена система редкости оружия в новой игре, поскольку она уже некоторое время остается неизменной, Николсон не подтвердил никаких конкретных изменений, но объяснил, что «Gearbox хочет создавать захватывающие ситуации, чтобы подчеркнуть момент, когда вы удастся получить редкое оружие или предмет».
Упоминание продюсером «миллиардов единиц оружия» подразумевает, что арсенал Borderlands 4 будет существенно богаче, чем в третьей части, которая может похвастаться космическим количеством различных инструментов и вариаций, способных удовлетворить абсолютно любые потребности.
У Borderlands 4 пока нет официальной даты выхода, но известно, что она выйдет в этом году на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Снова эти миллиарды миллиардов нафиг никому не нужного пустого и однообразного контента, вместо того тобы сделать мало но качественно и с душой мы наделаем много и на от*ебись и будем хвастаться масштабами проделанной абсолютно никому не нужной работы. А самое главное мы будем лить крокодиловы слёзы и гневно топая ножками с пеной у рта будем обвинять пиратов в провале нашей беслусловно великолепной игры которую мы бережно наполняли пустым контентом который нам слепили за пару вечеров 150500 индусов на коленке.
Ага, навалили кучу гoвнa, сгенерированного ИИ и впаривают это под видом качества..
там и геймплей то для даунов-"открой миллион ящичков и возьми 2 доллара"..)
Никогда этим не нравилась эта игра. Когда подобрал крутое оружие, а через 5 минут оно уже плохое и ищи новое
Зачем... Играю я с одним
Тизер быт Интрегуюший. А как только показали трейлер то сразу разочарование графика вообще не изменилась,персонажи это треш какой- что нового непонятно больше смахивает на аддон по типу пресикевела чем на новую игру.