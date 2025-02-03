Gearbox Software обещает, что Borderlands 4 будет включать "миллиарды видов оружия и аксессуаров"

По словам старшего продюсера Borderlands 4 Энтони Николсона, новая часть серии будет включать в себя «миллиарды видов оружия и приспособлений»: команда разработчиков «постоянно добавляет больше оружия, производителей, легендарного оружия и возможностей для настройки и самовыражения игроков».

На вопрос о том, будет ли обновлена ​​система редкости оружия в новой игре, поскольку она уже некоторое время остается неизменной, Николсон не подтвердил никаких конкретных изменений, но объяснил, что «Gearbox хочет создавать захватывающие ситуации, чтобы подчеркнуть момент, когда вы удастся получить редкое оружие или предмет».

Упоминание продюсером «миллиардов единиц оружия» подразумевает, что арсенал Borderlands 4 будет существенно богаче, чем в третьей части, которая может похвастаться космическим количеством различных инструментов и вариаций, способных удовлетворить абсолютно любые потребности.

У Borderlands 4 пока нет официальной даты выхода, но известно, что она выйдет в этом году на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.