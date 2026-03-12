Gearbox Software объявила дату релиза первого сюжетного DLC для Borderlands 4

Издатель 2K и разработчик Gearbox Software объявили дату релиза первого скачиваемого контента для Borderlands 4 — «Story Pack 1: Mad Ellie and the Vault of the Damned». DLC выйдет 26 марта и добавит нового Vault Hunter C4SH, новую зону с миссиями, активностями, лутом и боссами, а также массу косметических предметов.

Сюжет переносит игроков в ледяные пустоши Шепчущего ледника, где отважная механик Элли, дочь Моккси, помогает уничтожить инопланетный монолит и проникнуть в проклятое Хранилище проклятых. Поклонники Borderlands вновь встретят знакомых персонажей, включая Манкубуса Кровавого Зуба, Пикла и Сумасшедшего Эрла. История самостоятельна и не требует знания предыдущих частей, что позволяет любому охотнику за хранилищем присоединиться.

Новая зона полна побочных миссий, испытаний и головоломок. Механика World Boss отправляет игроков в кошмарное измерение для случайной битвы с мощным боссом. Для доступа к контенту рекомендуется иметь Vault Hunter 13 уровня или выше.

C4SH the Rogue — новый охотник за хранилищем, азартный робот с магической колодой, способный применять уникальные способности в бою. Он обладает тремя активными навыками и улучшениями через ветвящиеся деревья навыков, создавая динамичные и рискованные билды.

В DLC появятся новые бои с боссами, 16 мини-боссов и сотни новых предметов, включая Pearlescent-оружие, легендарное снаряжение и 28 косметических предметов.

Одновременно с выходом Story Pack 1 Borderlands 4 получит обновление общего прогресса для всех персонажей, а в 2026 году планируются новые сюжетные и платные дополнения, включая Story Pack 2 и «Bounty Packs».

Borderlands 4 доступна на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и Epic Games Store.