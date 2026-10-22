Gearbox Software удалила Denuvo из Borderlands 4

В свежем обновлении Borderlands 4 появились признаки удаления антипиратской защиты Denuvo. Согласно данным SteamDB, размер файла Borderlands4.exe после патча уменьшился примерно на 171,69 МБ.

Подобное сокращение размера исполняемого файла обычно сопровождает удаление компонентов Denuvo, поэтому пользователи уже связывают изменение именно с отказом от защиты. При этом на момент проверки страница Borderlands 4 в Steam всё ещё указывает Denuvo среди сторонних DRM.

Borderlands 4 вышла 11 сентября 2025 года, то есть Denuvo использовалась в игре чуть больше года.