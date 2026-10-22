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Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Ролевая, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Научная фантастика , Кооператив
6.1 721 оценка

Gearbox Software удалила Denuvo из Borderlands 4

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

В свежем обновлении Borderlands 4 появились признаки удаления антипиратской защиты Denuvo. Согласно данным SteamDB, размер файла Borderlands4.exe после патча уменьшился примерно на 171,69 МБ.

Подобное сокращение размера исполняемого файла обычно сопровождает удаление компонентов Denuvo, поэтому пользователи уже связывают изменение именно с отказом от защиты. При этом на момент проверки страница Borderlands 4 в Steam всё ещё указывает Denuvo среди сторонних DRM.

Borderlands 4 вышла 11 сентября 2025 года, то есть Denuvo использовалась в игре чуть больше года.

ПК 23
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Комментарии:  21
Ваш комментарий
BADR007

Он нам нах не нужен, ваш Borderlands 4=)

22
GahlFrostbite
9
Costollom

Сейчас + 100 миллионов FPS сразу, или никто не увидит разницу?

8
Giggity

Вот бы 90% скидку

7
saa0891

Когда во всё это играть.

7