Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.3 360 оценок

Gearbox выпускает официальные модели косплея Borderlands 4 в формате Printables

KoRnEr KoRnEr

В честь выхода Borderlands 4 компания Gearbox опубликовала официальные модели косплея для игры на Printables, репозитории 3D-печати Prusa. Это произошло всего через несколько дней после того, как CD Projekt Red тоже присоединился к этому сайту в качестве бренда.

Теперь владельцы 3D-принтеров могут создавать собственные предметы для косплея по Borderlands, используя официальные модели. По словам Прусы, это первый случай в истории видеоигр, когда выход крупной игры сопровождался выпуском файлов для 3D-печати в первый же день.

Прямо сейчас 3D-модели культовой маски Потрошителя из Borderlands, винтовки DADA AR и винтовки BOR SG доступны для скачивания и печати. ​​Доступны полные наборы для косплея Хранителя времени из Borderlands 4, а также наборы косплея Харлоу и Gravatar. Отличные ресурсы для Borderlands 4 и косплееров.

Со временем, возможно, в разделе «Печатные издания» появится больше 3D-моделей косплея по Borderlands 4. Сейчас у есть два оружия, два набора косплея и маски Потрошителя из серии.

Lemenus

Почему то все разработчики провальных игр спешат сделать гайды по косплею, будто бы кто-то будет косплейть этих бедных на дизайн, убогих персонажей

Destroited

Оптимизацию лучше пусть эти косорукие бл@ди выпускают.

aktivnyy gomes

Лучше бы они нормальную маску вложили в коллекционку, чем маску для детского утренника

