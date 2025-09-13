Gearbox выпускает официальные модели косплея Borderlands 4 в формате Printables

В честь выхода Borderlands 4 компания Gearbox опубликовала официальные модели косплея для игры на Printables, репозитории 3D-печати Prusa. Это произошло всего через несколько дней после того, как CD Projekt Red тоже присоединился к этому сайту в качестве бренда.

Теперь владельцы 3D-принтеров могут создавать собственные предметы для косплея по Borderlands, используя официальные модели. По словам Прусы, это первый случай в истории видеоигр, когда выход крупной игры сопровождался выпуском файлов для 3D-печати в первый же день.

Прямо сейчас 3D-модели культовой маски Потрошителя из Borderlands, винтовки DADA AR и винтовки BOR SG доступны для скачивания и печати. ​​Доступны полные наборы для косплея Хранителя времени из Borderlands 4, а также наборы косплея Харлоу и Gravatar. Отличные ресурсы для Borderlands 4 и косплееров.

Со временем, возможно, в разделе «Печатные издания» появится больше 3D-моделей косплея по Borderlands 4. Сейчас у есть два оружия, два набора косплея и маски Потрошителя из серии.