Gearbox выпустила короткометражку, рассказывающую о Рафе из Borderlands 4

Компании 2K и Gearbox Software сегодня представили официальный анонс персонажа Рафы, Экзо-Солдата, в рамках серии, знакомящей со всеми четырьмя новыми Искателями Хранилища в Borderlands 4, сеющих хаос на Кайросе.
В короткометражном фильме о Рафе «YOLT» вы увидите, как он разрывает связи с корпорацией Тедиор и отправляется в путешествие, чтобы стать легендарным истребителем.
Borderlands 4 выйдет по всему миру 12 сентября 2025 года на PlayStation 5, Xbox One и ПК в Steam и Epic Games Store. Предварительные заказы уже доступны. Игра также выйдет 3 октября 2025 года на Nintendo Switch 2.
Все так ясно… он пи*** который ищет куда пристроить свой бампер.
Какой-то он слишком ванильный.
какая же тупость в космической игре делать национальность...
делаем ставки: 1. смерть франшизы 2. успех
Этот ролик в основном опирается на New Tales from the Borderlands. Это тревожно.