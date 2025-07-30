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Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.4 218 оценок

Gearbox выпустила короткометражку, рассказывающую о Рафе из Borderlands 4

monk70 monk70

Компании 2K и Gearbox Software сегодня представили официальный анонс персонажа Рафы, Экзо-Солдата, в рамках серии, знакомящей со всеми четырьмя новыми Искателями Хранилища в Borderlands 4, сеющих хаос на Кайросе.

В короткометражном фильме о Рафе «YOLT» вы увидите, как он разрывает связи с корпорацией Тедиор и отправляется в путешествие, чтобы стать легендарным истребителем.

Borderlands 4 выйдет по всему миру 12 сентября 2025 года на PlayStation 5, Xbox One и ПК в Steam и Epic Games Store. Предварительные заказы уже доступны. Игра также выйдет 3 октября 2025 года на Nintendo Switch 2.

29
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Neko-Aheron

Все так ясно… он пи*** который ищет куда пристроить свой бампер.

7
Rey4rtRO

Какой-то он слишком ванильный.

7
ZackSnyder

какая же тупость в космической игре делать национальность...

2
zangx

делаем ставки: 1. смерть франшизы 2. успех

1
Pavlissimus

Этот ролик в основном опирается на New Tales from the Borderlands. Это тревожно.