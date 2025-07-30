Gearbox выпустила короткометражку, рассказывающую о Рафе из Borderlands 4

Компании 2K и Gearbox Software сегодня представили официальный анонс персонажа Рафы, Экзо-Солдата, в рамках серии, знакомящей со всеми четырьмя новыми Искателями Хранилища в Borderlands 4, сеющих хаос на Кайросе.

В короткометражном фильме о Рафе «YOLT» вы увидите, как он разрывает связи с корпорацией Тедиор и отправляется в путешествие, чтобы стать легендарным истребителем.

Borderlands 4 выйдет по всему миру 12 сентября 2025 года на PlayStation 5, Xbox One и ПК в Steam и Epic Games Store. Предварительные заказы уже доступны. Игра также выйдет 3 октября 2025 года на Nintendo Switch 2.