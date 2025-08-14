Gearbox выпустила короткометражный фильм, рассказывающий об Amon из Borderlands 4

Gearbox сегодня представила короткометражный фильм об Amon в рамках серии, раскрывающей бэкграунд каждого из четырех Искателей Хранилищ в Borderlands 4.
В короткометражном фильме «Demons» рассказывается история Amon'а - бывшего члена культа, потерявшего веру в Стража Хранилища - ложного бога, которому поклонялось его племя. Оставшись единственным выжившим, он принимает путь мести и отправляется уничтожать этих существ, в надежде спасти других от той же участи, что постигла его народ.
Borderlands 4 выйдет 12 сентября на PS5, Xbox Series и PC. Версия для Switch 2 появится 3 октября.
точно начну им
да, он прикольный, завтра ещё какая то новость будет, если эта читалась про что будет, то тут вообще 0 идей.
Это скрин с прошлой недели, пообещали на эту пятницу какие то сюрпризы.
Перевод поста от 8авг:
"На этой неделе все — больше обновлений, больше хаоса и, возможно, несколько сюрпризов ждут вас в следующую пятницу. А пока следите за обновлениями в ECHOnet и пусть вам сопутствует удача в добыче."
они демку случайно не анонсировали?
Было бы здорово, если вдруг заанонсят тебе первым напишу
Это нормально, что он похож на сурового "Деда Мороза" из Vanquish?
Прикольно.
Почему он так почему на Рейна из овера?