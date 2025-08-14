Gearbox выпустила короткометражный фильм, рассказывающий об Amon из Borderlands 4

Gearbox сегодня представила короткометражный фильм об Amon в рамках серии, раскрывающей бэкграунд каждого из четырех Искателей Хранилищ в Borderlands 4.

В короткометражном фильме «Demons» рассказывается история Amon'а - бывшего члена культа, потерявшего веру в Стража Хранилища - ложного бога, которому поклонялось его племя. Оставшись единственным выжившим, он принимает путь мести и отправляется уничтожать этих существ, в надежде спасти других от той же участи, что постигла его народ.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября на PS5, Xbox Series и PC. Версия для Switch 2 появится 3 октября.