Gearbox заявила об улучшении средней частоты кадров в Borderlands 4 на 20%

Производительность Borderlands 4 на ПК значительно улучшилась с момента запуска осенью 2025 года, и теперь Gearbox объяснила, как именно это произошло. Ожидания перед релизом игры были смешанными из-за многочисленных споров вокруг потенциальной цены, рекомендуемых характеристик и комментариев генерального директора Рэнди Питчфорда. Шесть месяцев спустя Borderlands 4 находится в другом положении, чем в момент выхода, и это к лучшему для игроков на ПК.

В недавнем сообщении в официальном блоге Borderlands 4 компания Gearbox подробно описала оптимизации игры для ПК, которые были проведены к настоящему моменту. Производительность на ПК была проблемой для игры: предыдущие обновления Borderlands 4 обещали улучшения, но некоторые игроки обнаружили обратное. Однако со временем ситуация улучшилась, и Gearbox теперь утверждает, что средняя частота кадров выросла примерно на 20% между версией 1.0.2 и текущей версией 1.5. На минимальных системных требованиях средняя частота кадров увеличилась с 37,32 до 52,79 FPS, а на RTX 4090 — с 54,96 FPS до 78,43 FPS, что, по словам Gearbox, «не слишком заметно с точки зрения визуальной составляющей».

В сообщении также подробно описывается множество других исправлений. Gearbox заявляет, что количество рывков уменьшилось, частота кадров теперь ближе к среднему значению, а количество сбоев игры снизилось до 0,38% от всех сессий, что вдвое меньше, чем в декабре. В сообщении также упоминаются миллиарды видов оружия в Borderlands 4, объясняется, как создание такого количества уникальных элементов может негативно сказаться на рендеринге. Разработчики Gearbox утверждают, что игра позволяет графическим драйверам раньше обнаруживать новые материалы, помогая им подготовиться к их рендерингу, чтобы игроки могли наслаждаться разнообразием без снижения производительности. Кроме того, сообщается, что некоторые изменения в освещении и физике снизили нагрузку на графический и центральный процессоры Borderlands 4 при рендеринге визуальных эффектов.

Gearbox завершила сообщение признанием того, что предстоит ещё много работы, и пообещала дальнейшую оптимизацию в будущем. Ранее студия подтвердила, что Borderlands 4 будет получать еженедельные патчи и ежемесячные обновления в течение 2026 года, поэтому, предположительно, производительность на ПК будет продолжать улучшаться, если не возникнут непредвиденные проблемы с дополнительным контентом. В любом случае, приятно видеть, что разработчики серьёзно отнеслись к необходимости оптимизации игры для ПК и добились реального прогресса в этом вопросе. Неясно, повлияют ли эти обновления на количество игроков или на то, как люди будут относиться к игре в будущем, но, тем не менее, это необходимый шаг.