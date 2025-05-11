Gearbox значительно улучшила систему лута и кооператив в Borderlands 4

Gearbox Software поняла критику в адрес Borderlands 3 и внесла в Borderlands 4 серьезные улучшения, связанные с кооперативной системой и лутом. Во время панели на Pax East исполнительный директор студии Рэнди Питчфорд заявил, что эти две области подверглись значительной переработке, и привел несколько примеров того, как это будет работать в новой игре.
В частности, говоря о кооперативе, Питчфорд сообщил, что игроки смогут подключаться или отключаться друг от друга в любой момент. Не обязательно находиться в определенном месте или районе. Больше того, функция быстрого перемещения между «агентами» позволит вам мгновенно перенестись к любому человеку в вашем лобби, в том числе во время сражений с боссами.
Что касается системы лута, то награды для каждого игрока останутся своими, но их станет еще больше. Теперь сложность предметов будет скорректирована, чтобы вы не чувствовали себя перегруженными механиками и идеями все время. То есть количество легендарных предметов, которые можно найти в BL4, уменьшится, но теперь их сила и свойства станут еще более уникальными.
Еще одно нововведение - в Borderlands 4 уже с первого дня появятся специальные дропы. За каждого минибосса и важное событие вы получите что-то особенное, что даст вам ощущение, что каждая битва того стоила. А если вам захочется погриндить, то это станет еще проще! Gearbox вводит в игру «Большую бис-машину Мокси», благодаря которой можно будет переигрывать миссии и боссов без перезагрузки сохранений в поисках конкретного предмета.
Borderlands 4 выйдет 12 сентября для PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и PC.
Вообще не понимаю, кто в здравом уме в это играет
Если честно много кто, даже очень много. BL либо нравится очень, лиьо не нравится совсем. Мне например игра доставляет удовольствие, особенно 1-2. 3 тоде играл, но это шляпа.
Ещинственное что лично мне нравится, хоть это вроде как и фишка, но я такое на шляпе вертел, - это мультяшность, если в 1-2 она еще терпима была, то с 3 части откровенное серево вышло пластилиновое, в 4 тоже. Думаю это до добра не доведет (но, судя по всему зумеркам ояень нравится такое кушать).
Думаю тут надо что-то типа как с думом новым - поиграли в аниме, и вот вам новая игра ео в темном фентези сеттинге. Вот примерно такое нам и надо, что бы BL была как в тексте/книгах - сирены редкие, планета суровая, бандиты жестокие, злодеи - уникальные и коварные. Сейчас же все наизнанку - бандиты бабы, злодеи петухи. Ничего хорошего ждать от пластилиновых полудурков просто невозможно
Играют те кому нравиться.
нравиТСя.
А я не понимаю Вашего поста - что Вы тут делаете, а тем более постите, если Вы в такое не играете ?
'' значительно улучшила систему лута ''
Раньше выпадало один - два бесполезных ствола, а теперь их будет пятьдесят два.
В третьей части с легендарками они конечно сильно перегнули они падали практически из каждого бомжа.
Вот, точно, тоже этот момент не понравился. Но в Тине они уже это убрали. Будем надеяться что поняли и в 4-ке легендарки будут выпадать нормально.
Стоит 3ю играть?
Если серия и жанр нравится конечно стоит.
Как по мне - в третьей части полностью пропал дух столь любимой Борды, игра стала чисто побегать-пострелять-полутать. Юмор заменили пустым трепом, сюжет очень слабый и неинтересный, главные злодеи - лютый кринж, хотелось их побыстрее замочить и пройти игру.
Это всё косметические правки. Вернули бы дух второй части: юмор, интересный сюжет, безбашенных персонажей. Третья часть с зумерками-стримерами - тот еще кринж!