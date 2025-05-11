Gearbox значительно улучшила систему лута и кооператив в Borderlands 4

Gearbox Software поняла критику в адрес Borderlands 3 и внесла в Borderlands 4 серьезные улучшения, связанные с кооперативной системой и лутом. Во время панели на Pax East исполнительный директор студии Рэнди Питчфорд заявил, что эти две области подверглись значительной переработке, и привел несколько примеров того, как это будет работать в новой игре.

В частности, говоря о кооперативе, Питчфорд сообщил, что игроки смогут подключаться или отключаться друг от друга в любой момент. Не обязательно находиться в определенном месте или районе. Больше того, функция быстрого перемещения между «агентами» позволит вам мгновенно перенестись к любому человеку в вашем лобби, в том числе во время сражений с боссами.

Что касается системы лута, то награды для каждого игрока останутся своими, но их станет еще больше. Теперь сложность предметов будет скорректирована, чтобы вы не чувствовали себя перегруженными механиками и идеями все время. То есть количество легендарных предметов, которые можно найти в BL4, уменьшится, но теперь их сила и свойства станут еще более уникальными.

Еще одно нововведение - в Borderlands 4 уже с первого дня появятся специальные дропы. За каждого минибосса и важное событие вы получите что-то особенное, что даст вам ощущение, что каждая битва того стоила. А если вам захочется погриндить, то это станет еще проще! Gearbox вводит в игру «Большую бис-машину Мокси», благодаря которой можно будет переигрывать миссии и боссов без перезагрузки сохранений в поисках конкретного предмета.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября для PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и PC.